Fiscalía Financiera francesa investiga a Villepin por presunto desvío de fondos públicos

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París, 20 may (EFE).- La Fiscalía Nacional Financiera (PNF) de Francia anunció este miércoles la apertura de una investigación preliminar por presuntos delitos de receptación de desvío de fondos públicos y otras infracciones conexas contra el ex primer ministro y antiguo ministro de Asuntos Exteriores Dominique de Villepin.

La investigación se centra en las condiciones en las que una estatuilla y un busto habrían sido regalados a Villepin entre 2002 y 2004, periodo en el que ejercía como jefe de la diplomacia francesa, y que posteriormente habrían permanecido en su poder, informó el fiscal financiero de la República, Pascal Prache, en un comunicado.

El pasado 10 de mayo, Villepin, de 72 años, defendió que desconocía el origen de los obsequios en el momento de los hechos, y admitió que había cometido «un error» al aceptar esos regalos, que devolvió recientemente.

«Fue un error. No debí haberlos aceptado», declaró el ex primer ministro a France Inter, recordando que «en aquel momento no existían regulaciones que regularan estas situaciones».

Este asunto resurgió recientemente tras las declaraciones del lobista Robert Bourgi, quien aseguró haber actuado como intermediario en la entrega de dos estatuillas de Napoleón, supuestamente financiadas por el entonces presidente de Burkina Faso, Blaise Compaoré, y por un empresario italiano.

Las afirmaciones de Bourgi fueron difundidas en el programa ‘Complément d’Enquête’, emitido por la televisión pública France 2.

Según las revelaciones del programa, Villepin habría recibido, a comienzos de la década de 2000, dos estatuillas que representan a Napoleón, con un valor estimado de 125.000 euros.

Se da la circunstancia de que el nombre del lobista Bourgi también estuvo asociado al escándalo de los trajes de lujo regalados a François Fillon en 2017, que contribuyó a debilitar y luego a descarrilar la campaña presidencial del candidato de la derecha.

En paralelo, el ex primer ministro Villepin mantiene una activa agenda pública con vistas a una posible candidatura a las elecciones presidenciales de 2027, con presencia en actos políticos, conferencias y encuentros universitarios en distintas ciudades francesas.

El procedimiento abierto por la PNF continúa en fase preliminar y no implica, por el momento, su imputación formal.

Mientras tanto, el ex primer ministro francés Édouard Philippe, favorito del centro-derecha para las presidenciales del año próximo, puede ver sus opciones electorales comprometidas por otra investigación judicial abierta contra él por desvío de fondos y otros delitos cometidos presuntamente en la Alcaldía de Le Havre.

La Fiscalía Nacional Financiera, que desde hace dos años investiga esos presuntos delitos tras haber recibido una denuncia anónima, anunció la víspera que un juez de instrucción va a ser nombrado para continuar con las pesquisas, lo que supone un avance en las sospechas que pesan sobre el político. EFE

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