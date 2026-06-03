Fiscalía finlandesa acusa a un hombre de abusos sexuales a 361 niños a través de Snapchat

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Helsinki, 3 jun (EFE).- La Fiscalía finlandesa presentó cargos este miércoles contra un hombre por presuntos abusos sexuales a 361 menores a través de la red de mensajería Snapchat y por difusión de material pedófilo.

Según la Fiscalía, los presuntos abusos se cometieron entre 2019 y 2022 y las víctimas eran niños que entonces tenían entre nueve y 15 años.

La Fiscalía atribuye al acusado los cargos penales de abuso sexual agravado de menores, abuso sexual de menores y difusión agravada de imágenes que representan a menores de edad de forma sexualizada.

El acusado, un joven de 27 años, admitió parcialmente los hechos durante la instrucción del caso, de acuerdo con esta institución.

La investigación preliminar comenzó a finales de 2022, después de que la Policía registrara el teléfono móvil del acusado en el transcurso de la investigación de otro caso penal.

Los agentes encontraron en el móvil del acusado cientos de miles de archivos, entre ellos miles de vídeos e imágenes de chicos menores de edad de contenido sexualmente explícito.

La Policía trató de identificar a los menores durante dos años, un largo proceso que concluyó con la identificación de 364 niños, aunque en algunos casos no se pudieron presentar cargos y cientos de menores más siguen sin ser identificados.

Se sospecha que el acusado contactó a los menores a través de Snapchat y les pidió que se hicieran fotos o vídeos en los que aparecieran semidesnudos o desnudos.

En algunos casos también les pidió que realizaran actos sexuales, como masturbarse o mantener relaciones con otros menores, y que le enviaran las imágenes y vídeos.

Está previsto que el juicio contra el presunto pedófilo comience a principios de septiembre en el tribunal de Distrito de Pirkanmaa, en la ciudad de Tampere (sur de Finlandia). EFE

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