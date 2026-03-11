Fiscalía imputa por tráfico de influencias a presidente de la estatal colombiana Ecopetrol

Bogotá, 11 mar (EFE).- El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, fue imputado este miércoles por la Fiscalía colombiana por el delito de tráfico de influencias de servidor público, como parte de una investigación por la compra de un apartamento en Bogotá y su posible relación con contratos adjudicados por la petrolera estatal.

La imputación fue presentada ante el Juzgado 35 de control de garantías de Bogotá en una audiencia virtual en la que Roa, quien compareció acompañado de su defensa, no aceptó los cargos y se declaró inocente.

Según la Fiscalía, Roa puede haber utilizado de manera indebida su posición como presidente de Ecopetrol, la mayor empresa de Colombia, para favorecer intereses particulares, presuntamente en beneficio del empresario y expolicía Juan Guillermo Mancera.

La investigación señala que, al parecer, la presunta influencia tiene que ver con decisiones y oportunidades de negocio en Hocol, una filial de Ecopetrol dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas.

El caso se centra en la compraventa de un apartamento en Bogotá que pertenecía a la empresa Princeton International Holding, vinculada al empresario del sector de hidrocarburos Serafino Iácono.

Para la Fiscalía, Mancera supuestamente actuó como intermediario y garante del pago en cuotas del inmueble, cuyo valor rondó los 1.800 millones de pesos (unos 460.000 dólares).

Las autoridades investigan si tras esa operación inmobiliaria empresas vinculadas a Mancera fueron favorecidas con contratos o negocios relacionados con Ecopetrol o sus filiales.

Roa, quien asumió la presidencia de Ecopetrol en abril de 2023, ha negado irregularidades y sostiene que la compra del inmueble se realizó con recursos propios y dentro de la legalidad.

Antes de ser nombrado presidente de Ecopetrol, Roa fue gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, cargo por el que también fue sancionado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) por haber violado los topes financieros de dicha campaña. EFE

