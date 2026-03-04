Fiscalía investiga a la empresa Transportadoras de Gas del Perú tras fuga de gas en ducto

2 minutos

Lima, 4 mar (EFE).- El Ministerio Público de Perú inició este miércoles una investigación preliminar a la empresa Transportadoras de Gas del Perú (TGP) por los delitos de contaminación ambiental y atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, tras la fuga de gas natural con deflagración producida en el yacimiento de Camisea, en la región sureña de Cusco.

A través de un breve comunicado compartido en redes sociales, el Ministerio Público indicó que la Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Convención con competencia en materia ambiental efectúa la constatación del incidente en el asentamiento rural Saringabeni, ubicado en el distrito de Megantoni.

En el lugar de los hechos, la Fiscalía dispuso que se efectúen diligencias urgentes con apoyo de personal policial de la comisaría de Megantoni, «a fin de esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades penales».

Este domingo, la empresa TGP notificó que se había producido una fuga y combustión de combustible y seguidamente, el Gobierno activó un mecanismo de racionalización para garantizar el abastecimiento de hogares, transporte masivo y activos críticos del país andino.

El Ejecutivo declaró en emergencia el suministro de gas por 14 días, a partir del lunes pasado, pero la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, señaló este miércoles que se evalúan acciones para reducir ese tiempo mediante un plan de trabajo acelerado.

El racionamiento de gas natural vehicular (GNV) ha afectado particularmente a taxistas y dueños de vehículos particulares, puesto que son los más afectados por las restricciones de venta de este combustible, y desde el lunes hay largas filas en diversas gasolineras de la capital peruana.

A su turno, el Ministerio de Salud anunció este miércoles en la red social X que activó la respuesta inmediata tras la fuga y combustión de gas y se mantiene vigilante para proteger la salud de la población de la zona.

Brigadas de la Gerencia Regional de Salud de Cusco atendieron a 35 personas de la comunidad Alto Saringabeni con síntomas respiratorios y oculares leves, precisó.EFE

pbc/nvm