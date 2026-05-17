Fiscalía investiga para identificar los motivos del atropello múltiple en Módena (Italia)

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Roma, 17 may (EFE).- La Fiscalía informó este domingo que se están investigando los motivos que llevaron a Samir El Koudri, de 31 años, con un pasado con problemas psiquiátricos, a llevar a cabo el atropello múltiple en el centro de Módena, norte de Italia, en el que resultaron heridas ocho personas, cuatro de ellas de gravedad.

El conductor del vehículo se lanzó a alta velocidad este sábado en una calle céntrica de Módena y después apuñaló al hombre que le consiguió detener mientras llegaba la policía.

Los fiscales comunicaron que se le han imputado los delitos de intento de homicidio múltiple y apuñalamiento y que actuó «con la clara y manifiesta intención de poner en peligro la seguridad pública, no solo la vida de las personas heridas, en una calle céntrica de la ciudad».

También destacaron que «el momento elegido fue de máxima afluencia de ciudadanos y compradores, por lo que el hombre los atacó de forma indiscriminada, indeterminada y deliberada».

La investigación continúa, añade el comunicado, para «identificar los motivos de la conducta» y para ello se ha registrado la casa en la que vive. Algunos medios italianos informan de que no tenía perfiles en redes sociales.

El Koudri es un ciudadano italiano de segunda generación, de 31 años, de familia con origen marroquí, nacido en Seriate, en la provincia de Bérgamo (norte) pero residente en la provincia de Módena.

El acusado no tiene antecedentes penales y es licenciado en Administración de Empresas y, en el momento de los hechos, no dio positivo en alcohol o drogas, pero se informó de que había recibido en el pasado tratamiento por problemas psiquiátricos.

El alcalde de Módena, Massimo Mezzetti, declaró en una entrevista con el canal Rainews24: «Sabemos con certeza que este joven fue derivado a nuestros servicios de salud mental entre 2022 y 2024 porque padecía trastornos esquizoides, Tiene una licenciatura en Administración de Empresas, pero actualmente está desempleado. Todo apunta a un acto individual imprudente, y esperamos que así siga siendo tras todas las investigaciones».

Dos de los ocho heridos dos mujeres han sufrido amputaciones y uno de ellos se encuentra en estado crítico, informó anoche la jefatura de Policía de la ciudad.

El presidente de la República, Sergio Mattarella, viaja este domingo a Módena, para visitar a los heridos en los hospitales, algo que también hará la primera ministra, Giorgia Meloni. EFE

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