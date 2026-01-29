Fiscalía investiga por negligencia y daños el deslizamiento de tierra en pueblo siciliano

2 minutos

Roma, 29 ene (EFE).- La Fiscalía de Gela (sur) ha abierto un procedimiento penal para determinar responsabilidades por negligencia y daños por el grave deslizamiento de tierra que mantiene al pueblo siciliano de Niscemi al borde del colapso, según confirmó este jueves a EFE el órgano judicial.

La causa se ha asignado al fiscal general del Tribunal de Gela, Salvatore Vella, y a otros dos fiscales, que investigarán posibles responsabilidades en la gestión del territorio y en la adopción de medidas de prevención, así como de fallos en las infraestructuras.

Vella inspeccionó ayer las zonas afectadas por el deslizamiento que mantiene en alerta al municipio siciliano, donde el temporal y las precipitaciones de los últimos días han provocado el colapso de varias edificaciones y han obligado a evacuar a más de mil personas.

Por su parte, sobre la situación, el ministro de Protección Civil y Políticas Marítimas de Italia, Nello Musumeci, confirmó este jueves que es necesario entender el deslizamiento ocurrido en la misma zona en 1997 para elaborar un plan de acción.

«Hoy firmo el decreto para establecer una comisión de estudio que comprenda, desde un punto de vista administrativo, qué sucedió después de 1997. ¿Por qué no intentamos entonces asegurar esa ladera, que se habría derrumbado de todos modos? Sin embargo, con las intervenciones adecuadas, este proceso podría haberse retrasado algunos años», declaró el responsable ministerial en declaraciones recogidas por la televisión SkyTG24.

El pueblo, que ha quedado ante un barranco con un frente de cuatro kilómetros, sufrió un desastre similar en 1997, en el que perdió una parte de su casco urbano.

En este sentido, la primera ministra, Giorgia Meloni, que visitó el pueblo ayer y mantuvo una reunión de trabajo con el alcalde, Massimiliano Conti, y el presidente de la Asamblea Regional de Sicilia, Gaetano Galvagno, garantizó que el Gobierno hará todo lo posible para evitar que se repita lo ocurrido con el deslizamiento de 1997.

Sobre todo, recalcó la presidencia italiana, en lo que respecta a los «retrasos en las indemnizaciones». EFE

cee/sam/alf