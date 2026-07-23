Fiscalía investiga sin la Policía un caso que afecta al ministro del Interior de Portugal

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Lisboa, 23 jul (EFE).- La Fiscalía portuguesa ha asumido directamente, sin encomendar las diligencias a ningún cuerpo policial, la investigación sobre un remolque incautado al narcotráfico que apareció en una empresa relacionada con el ministro del Interior, Luís Neves, quien dirigía la Policía Judicial (PJ) cuando el vehículo salió de sus instalaciones.

El caso ha generado controversia sobre quién está realmente a cargo de las pesquisas. La PJ sostiene que no fue apartada, porque fue ella misma la que inició las primeras averiguaciones, recuperó el remolque y remitió posteriormente el expediente al Ministerio Público, siguiendo el procedimiento habitual.

Sin embargo, la Procuraduría General de la República ha precisado que la investigación penal se encuentra actualmente en manos del Departamento de Investigación y Acción Penal (DIAP) de Lisboa y que, por el momento, no será delegada en la PJ ni en ningún otro cuerpo policial.

En Portugal, la dirección jurídica de las investigaciones penales corresponde siempre al Ministerio Público, que habitualmente encarga a la Policía Judicial la realización material de diligencias. En este caso, la Fiscalía ha optado por mantener también esa labor bajo su responsabilidad directa.

La distinción no es menor porque el remolque estaba bajo custodia de la PJ cuando fue trasladado, en 2025, a las instalaciones de la constructora Construbarcelos y Neves era entonces director nacional de ese cuerpo policial, puesto que ocupó hasta su incorporación al Gobierno a comienzos de este año.

El vehículo había sido intervenido en 2024 durante la denominada Operación Pacoba, que permitió desmantelar uno de los mayores laboratorios de cocaína descubiertos en Europa y decomisar cerca de 1,5 toneladas de droga.

El remolque fue localizado este mes en dependencias de Construbarcelos, cuyo propietario mantiene una relación de amistad con Neves. La empresa había recibido contratos de la Policía Judicial durante su etapa al frente de la institución y también realizó obras en una propiedad particular del actual ministro.

Neves afirma que el traslado del vehículo estaba autorizado y documentado y ha anunciado que facilitará explicaciones sobre lo ocurrido. El primer ministro portugués, Luís Montenegro, mantiene públicamente su confianza en él.

Por ahora, no consta que Neves haya sido acusado formalmente ni constituido como investigado en este procedimiento. El expediente busca esclarecer quién autorizó el traslado del remolque, con qué finalidad se entregó a la constructora y si se respetaron las normas sobre la custodia de bienes incautados. EFE

mf/cg