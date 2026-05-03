Fiscalía iraní abre expediente por un video de mujeres y hombres en traje de baño en Kish

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Teherán, 3 may (EFE).- La Fiscalía de la isla de Kish, en el sur de Irán, abrió este domingo un expediente judicial contra los responsables de grabar y difundir un video en el que aparecen mujeres y hombres en traje de baño en una playa, aunque indicó que las imágenes fueron creadas parcialmente con inteligencia artificial.

“Tras la difusión de un clip anómalo generado con inteligencia artificial en el ciberespacio, por orden de la autoridad judicial se abrió un expediente y se ha puesto en marcha la identificación y procesamiento legal de los responsables de su elaboración y publicación”, afirmó la Fiscalía de la isla, según informó la agencia Mehr.

Además, señaló que, tras las revisiones técnicas, se concluyó que el clip difundido era una mezcla de un video original e inteligencia artificial.

En el vídeo que se viralizó el sábado en redes sociales se observa a numerosos jóvenes reunidos en una playa de Kish y que en apariencia no cumplían con las estrictas normas de vestimenta de la República Islámica.

Decenas de mujeres y hombres aparecen con ropa veraniega o traje de baño junto al mar, una escena poco habitual en Irán, donde existen playas exclusivas para mujeres para garantizar el cumplimiento de las normas islámicas de vestimenta y privacidad, que prohíben la mezcla libre de hombres y mujeres y obligan a las féminas a cubrir su cuerpo en espacios públicos.

Además del expediente judicial, las autoridades ordenaron el cierre de un café presuntamente vinculado al video por haberlo utilizado con fines promocionales.

La justicia iraní ha actuado en ocasiones anteriores contra la difusión de videos considerados contrarios a las normas sociales o religiosas del país.

En diciembre pasado, las autoridades iraníes detuvieron a dos organizadores de un maratón celebrado en la misma isla turística de Kish, en el que participaron mujeres sin velo islámico.

Según las normas impuestas tras la Revolución Islámica de 1979, todas las mujeres en Irán deben cubrirse el cabello con un hiyab en público y llevar ropa sobria y holgada.

No obstante, esta obligación se respeta cada vez menos. En las calles del país se vive una clara relajación de las estrictas normas de vestimenta femenina, con melenas al aire sin velo, faldas y camisetas de tirantes, después de que el Gobierno del presidente reformista Masud Pezeshkian haya dejado de aplicar mano dura contra las mujeres que no usan el velo.

La desobediencia femenina respecto al hiyab comenzó tras la muerte bajo custodia policial de la joven kurda Mahsa Amini en septiembre de 2022, después de haber sido arrestada por no llevar bien puesto el velo, lo que desató meses de protestas que llegaron a pedir el fin de la República Islámica y fueron sofocadas con una dura represión que causó unos 500 muertos. EFE

ash/fpa