Fiscalía italiana investiga presunto ataque de agentes libios a barco de ONG con migrantes

4 minutos

Roma, 26 ago (EFE).- La Fiscalía de Siracusa, en la isla italiana de Sicilia (sur), ha abierto este martes una investigación sobre los presuntos disparos efectuados por la Guardia Costera libia contra un barco de la ONG SOS Méditerranée, que transportaba a 87 migrantes rescatados en aguas internacionales del Mediterráneo.

Por el momento, se han iniciado las diligencias previas y se ha ordenado la inspección técnica del buque por parte de la policía científica, así como la toma de declaraciones de la tripulación y los migrantes, según los medios locales.

El incidente ocurrió la tarde del pasado domingo, cuando el buque ‘Ocean Viking’, con 87 migrantes rescatados a bordo horas antes, fue alcanzado por múltiples balas disparadas desde una patrullera de la llamada Guardia Costera Libia, informó SOS Méditerranée en sus redes sociales.

La ONG comunicó que ninguna de las personas a bordo resultó herida y que estaban trabajando «en una reconstitución detallada de los eventos».

Además, este martes la Comisión Europea expresó su preocupación por lo sucedido y exhortó a las autoridades libias a esclarecer el incidente.

Por su parte, un periodista de Radio Radicale experto en migración en Europa, Sergio Scandura, escribió en X que el ataque fue perpetrado por una embarcación suministrada por Italia a la Guardia Costera libia.

El incidente ha reavivado la tensión en torno a las operaciones de rescate humanitario en el Mediterráneo central y el papel de las autoridades libias, a quienes organizaciones internacionales acusan desde hace años de abusos sistemáticos contra los migrantes.

Más restricciones de Italia a los barcos humanitarios

La apertura de la investigación en Siracusa ha coincidido además con una nueva ola de restricciones por parte del Gobierno italiano contra los barcos humanitarios que operan en el Mediterráneo Central.

Las autoridades italianas ordenaron este martes el bloqueo administrativo del velero humanitario Trotamar III, tras socorrer a 22 personas en la zona SAR (de búsqueda y rescate) libia y no notificar el rescate a las autoridades de ese país.

«Informamos a los centros de coordinación en Roma y Malta, pero no a Trípoli ni Túnez. Hacerlo habría sido una violación de derechos humanos», explicó este martes la ONG responsable del Trotamar III, que ahora podría enfrentar una detención de hasta 20 días, en una nota.

«Cada día que un barco de rescate es detenido, aumenta el riesgo de muertes en el mar», denunció la organización.

Un día antes, otra ONG, Mediterranea Saving Humans, había sido sancionada por desembarcar en el puerto siciliano de Trapani (sur) en lugar del asignado puerto de Génova (norte), mucho más al norte.

La organización justificó su decisión en razones humanitarias, ya que los diez migrantes rescatados, entre ellos tres menores, estaban en estado grave tras haber sido presuntamente golpeados y arrojados al mar.

El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, defendió este martes la postura del Ejecutivo: «Es el Estado quien combate a los traficantes de seres humanos y quien gestiona y coordina los rescates en el mar. No las ONG», escribió en su cuenta de X.

Ambos casos se enmarcan en la aplicación del llamado ‘decreto Piantedosi’, aprobado en febrero de 2023 como parte de las medidas del Gobierno de Giorgia Meloni para enfrentar la migración irregular.

La ley obliga a pedir el desembarco inmediatamente después de un rescate, y también valida la asignación por parte de las autoridades italianas de puertos lejanos para el desembarco de migrantes, otro elemento que ha suscitado críticas de ONG y grupos humanitarios.

Esto hace que los barcos de las ONG a menudo reciban permiso para desembarcar a los inmigrantes salvados en puertos muy lejanos, como en este caso el de Génova, para el que se requerían tres días de navegación según la propia organización. EFE

csv/llb