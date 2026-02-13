Fiscalía lusa analiza posibles irregularidades en construcción de casa del primer ministro

1 minuto

Lisboa, 13 feb (EFE).- La Fiscalía portuguesa informó este viernes de que está abierta una investigación para analizar supuestas irregularidades en la construcción de la vivienda que el primer ministro luso, el conservador Luís Montenegro, tiene en la localidad de Espinho, en el norte del país.

Avanzada por el semanario Expresso, la noticia fue confirmada a EFE por el Ministerio Público portugués, que dijo que existe una investigación en el Departamento de Investigación y Acción Penal Regional de Oporto, «que prosigue sujeta a secreto de justicia, no siendo posible aclarar cualquier otra información relativa al objeto o a las diligencias en curso».

Esta es la segunda investigación confirmada que ha afectado a la vivienda de Montenegro, dado que ya fue archivada una primera causa en 2024 sobre los supuestos beneficios fiscales atribuidos a la rehabilitación de la vivienda de Espinho. EFE

