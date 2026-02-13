Fiscalía lusa analiza posibles irregularidades en construcción de casa del primer ministro

2 minutos

Lisboa, 13 feb (EFE).- La Fiscalía portuguesa informó este viernes de que está abierta una nueva investigación para analizar supuestas irregularidades en la construcción de la vivienda que el primer ministro luso, el conservador Luís Montenegro, tiene en la localidad de Espinho, en el norte del país.

Avanzada por el semanario Expresso, la noticia fue confirmada a EFE por el Ministerio Público portugués, que dijo que existe una investigación en el Departamento de Investigación y Acción Penal Regional de Oporto, «que prosigue sujeta a secreto de justicia, no siendo posible aclarar cualquier otra información relativa al objeto o a las diligencias en curso».

Esta es la segunda investigación confirmada que ha afectado a la vivienda de Montenegro, dado que ya fue archivada una primera causa en 2024 sobre los supuestos beneficios fiscales atribuidos a la rehabilitación de la vivienda de Espinho, en la región de Aveiro, cuando Montenegro todavía era líder de la oposición.

Tras esas pesquisas, iniciadas en 2023 tras recibir una denuncia anónima, la Fiscalía concluyó que no habían identificado «interferencias ilícitas en el proceso de decisión».

De acuerdo a Expresso, la Fiscalía ahora «está mirando desde otro ángulo: la propia construcción del inmueble».

En concreto, se habría abierto esta segunda investigación en 2025 para analizar una presunta discrepancia entre el coste de la obra y lo emitido en las facturas, que podría implicar un delito de fraude fiscal.

El medio añadió que dos empresarios, el que construyó la vivienda de seis pisos y el que demolió el edificio anterior, fueron interrogados por el Ministerio Público este pasado enero.

En esta ocasión se estaría investigando documentación que Montenegro no entregó a la Policía en la primera causa debido a que, según dijo el propio primer ministro a Expresso, no se la habían pedido. EFE

cch/alf