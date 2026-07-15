Fiscalía mexicana admite que identificó hasta 2026 a piloto del vuelo de ‘El Mayo’ Zambada

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Ciudad de México, 15 jul (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles que fue hasta junio de 2026 cuando identificó a Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias El Jando, como el piloto que trasladó a Ismael El Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López de México a Estados Unidos, el 25 de julio de 2024, pese a que había sido entregado a autoridades estadounidenses en agosto de 2025.

Con ello, la FGR reconoció que al momento de la entrega de Núñez Ojeda a Estados Unidos aún no lo tenía identificado como el piloto de ese vuelo.

En un comunicado, la institución explicó que El Jando fue entregado a Estados Unidos en agosto de 2025 junto con otros 25 presuntos integrantes de grupos criminales de alta peligrosidad, luego de ser detenido en febrero de ese mismo año en Culiacán.

No obstante, puntualizó que fue hasta junio de 2026 cuando la Fiscalía encontró «indicios en coincidencia de voz y huellas dactilares con el piloto que trasladó el 25 de julio de 2024» al ‘Mayo’ Zambada y al hijo del ‘Chapo’ Guzmán.

La institución precisó que El Jando fue detenido el 8 de febrero de 2025 en Jesús María, Culiacán, tras un enfrentamiento con fuerzas federales en el que murió un agente del Ejército y cinco más resultaron heridos.

Al momento de su captura se identificó con otro nombre y posteriormente fue vinculado a proceso por diversos delitos, añadió la FGR.

Finalmente, la autoridad aseguró que la entrega de Núñez Ojeda a las autoridades estadounidenses no extingue las investigaciones que mantiene abiertas en México y señaló que conserva grabaciones, peritajes, entrevistas y otros datos de prueba, además de que puede solicitar nuevas diligencias mediante los mecanismos de asistencia jurídica entre ambos países.

La llegada de ‘El Mayo’ Zambada a EE.UU. hace dos años provocó una crisis diplomática entre México y Estados Unidos, luego de que las autoridades mexicanas aseguraran que no fueron notificadas previamente sobre la operación que terminó con el histórico líder del Cartel de Sinaloa en territorio estadounidense.

Desde entonces, el Gobierno mexicano ha solicitado a Washington información sobre las circunstancias de la detención, mientras Zambada sostiene que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López y trasladado contra su voluntad a Estados Unidos, una versión distinta a la presentada inicialmente por las autoridades estadounidenses. EFE

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