Fiscalía mexicana investiga cuatro tomas de energía clandestinas tras decomiso en Jalisco

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Ciudad de México, 31 jul (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación después de que la Guardia Nacional asegurara unos 2.300 litros de hidrocarburo y localizara cuatro tomas clandestinas en el municipio de Ayotlán, en el occidental estado mexicano de Jalisco.

El combustible fue hallado en el poblado El Rosario y quedó a disposición del Ministerio Público Federal junto con cuatro tramos de manguera, tres contenedores y un vehículo con cajas de redilas, informó este viernes la delegación estatal de la FGR.

La Fiscalía Especializada de Control Regional recibió los indicios mediante un Informe Policial Homologado, que también documentó la localización e inhabilitación de las cuatro conexiones ilegales.

El Ministerio Público inició las indagatorias contra quien o quienes resulten responsables por una posible violación de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, además de los ilícitos que pudieran derivarse de la investigación.

Las autoridades no reportaron personas detenidas durante la operación, por lo que las pesquisas continuarán para establecer el origen y destino del combustible, así como identificar a quienes participaron en su extracción, almacenamiento o traslado.

El caso se conoce mientras el Gabinete de Seguridad federal mantiene operaciones contra el robo, transporte, procesamiento y comercialización ilegal de hidrocarburos, actividad conocida en México como “huachicol”.

En la conferencia diaria de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este viernes de 14 allanamientos realizados durante la última semana en la zona centro del país por investigaciones relacionadas con este delito.

Harfuch explicó que las diligencias son encabezadas por la FGR, con apoyo del Gabinete de Seguridad, y que los detalles se divulgarán conforme avancen los procedimientos judiciales.

Sheinbaum señaló además que la Guardia Nacional detectó y aseguró en Cadereyta, Nuevo León, un centro clandestino de procesamiento de combustible, que distinguió de una refinería.

La mandataria recordó que la FGR también mantiene líneas de investigación sobre el ingreso ilegal de hidrocarburos mediante un buque denunciado por la Secretaría de Marina y ferrotanques introducidos por Coahuila, entre otros. EFE

jsm/csr/seo