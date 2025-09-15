Fiscalía paraguaya investiga a senadores tras filtración de audios sobre manejo de fondos

Asunción, 15 sep (EFE).- El Ministerio Público de Paraguay abrió este lunes una investigación contra dos senadores aliados del gobernante Partido Colorado luego de que la prensa local difundiera unos supuestos audios sobre una presunta conversación entre ambos, en la que al parecer mencionan la distribución de recursos de una donación de ocho millones de dólares de Taiwán, así como supuestos pedidos de cargos públicos y de pagos por votos en la Cámara Alta.

Mediante una resolución remitida a la prensa, el fiscal general, Emiliano Rolón, dispuso abrir, de oficio, una causa penal contra los senadores Norma Aquino y Javier Vera, «en relación a audios que involucrarían a los mencionados legisladores».

La decisión se adoptó a partir de un informe de la Dirección de Análisis de Información Estratégica de la Fiscalía, que analizó el contenido de unos audios difundidos por el grupo de medios La Megacadena, de los que, según esa entidad, «se desprenden hechos que podrían revestir relevancia penal».

En la presunta conversación, atribuida a Aquino y Vera, la legisladora refiere que una parte de una supuesta donación de ocho millones de Taiwán sería distribuida entre los senadores oficialistas Lizarella Valiente, Juan Carlos ‘Nano’ Galaverna, Silvio Ovelar y el presidente del Congreso, Basilio Núñez.

Además, en el supuesto audio Vera comenta a Aquino que en una visita a Justo Zacarías, el director paraguayo de la Entidad Binacional de Itaipú, la hidroeléctrica compartida con Brasil, le dijo esperar que «cumpla» con él después de que presuntamente ayudara a un hermano del funcionario. El legislador habría, de igual forma, comentado que su voto en el Senado vale «20.000 dólares».

Consultado por periodistas, Ovelar consideró que frente a los audios existe «un dilema bien claro: o es calumnia o es corrupción».

«Me parece muy bien que la Fiscalía General haya tomado intervención, porque esto se tiene que dilucidar hasta el final. En el caso nuestro, vamos a llegar hasta la última instancia donde tiene que rectificarse porque no podemos aceptar semejante barbaridad», agregó.

Tras la difusión de la supuesta conversación, Aquino advirtió, en un mensaje remitido a un periodista de la Radio Ñandutí, que podría tratarse de un audio creado mediante inteligencia artificial.

Por su parte, Vera negó el viernes la veracidad de los audios en una entrevista con la radio Monumental, en la que aseguró que «nunca» pidió cargos en Itaipú.

«Yo no recuerdo haber hablado, a lo mejor habré tomado alcohol, no sé, o es inteligencia artificial», sostuvo.EFE

