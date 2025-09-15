The Swiss voice in the world since 1935

Fiscalía paraguaya investiga a senadores tras filtración de audios sobre manejo de fondos

Este contenido fue publicado en
3 minutos

(Actualiza con expulsión de senadora de la bancada oficialista)

Asunción, 15 sep (EFE).- El Ministerio Público de Paraguay abrió este lunes una investigación contra dos senadores aliados del gobernante Partido Colorado, tras la difusión en la prensa local de unos supuestos audios en los que ambos habrían conversado sobre la presunta distribución de recursos provenientes de una donación de ocho millones de dólares realizada por Taiwán.

En las grabaciones también se mencionarían presuntos pedidos de cargos públicos y pagos a cambio de votos en la Cámara Alta.

Mediante una resolución remitida a la prensa, el fiscal general, Emiliano Rolón, dispuso abrir, de oficio, una causa penal contra los senadores Norma Aquino y Javier Vera, «en relación a audios que involucrarían a los mencionados legisladores».

La decisión se adoptó a partir de un informe de la Dirección de Análisis de Información Estratégica de la Fiscalía, que analizó el contenido de unos audios difundidos por el grupo de medios La Megacadena, de los que, según esa entidad, «se desprenden hechos que podrían revestir relevancia penal».

En la presunta conversación, atribuida a Aquino y Vera, la legisladora refiere que una parte de una supuesta donación de ocho millones de Taiwán sería distribuida entre los senadores oficialistas Lizarella Valiente, Juan Carlos ‘Nano’ Galaverna, Silvio Ovelar y el presidente del Congreso, Basilio Núñez.

Además, en el supuesto audio, Vera le comenta a Aquino que, durante una visita a Justo Zacarías -director paraguayo de la Entidad Binacional de Itaipú, la hidroeléctrica compartida con Brasil-, le expresó que esperaba que «cumpla» con él, luego de haber presuntamente ayudado a un hermano del funcionario. El legislador también habría afirmado que su voto en el Senado «vale 20.000 dólares».

Consultado por periodistas, Ovelar consideró que frente a los audios existe «un dilema bien claro: o es calumnia o es corrupción».

«Me parece muy bien que la Fiscalía General haya tomado intervención, porque esto se tiene que dilucidar hasta el final. En el caso nuestro, vamos a llegar hasta la última instancia donde tiene que rectificarse porque no podemos aceptar semejante barbaridad», agregó.

Tras la difusión de la supuesta conversación, Aquino advirtió, en un mensaje remitido a un periodista de la Radio Ñandutí, que podría tratarse de un audio creado mediante inteligencia artificial.

Por su parte, Vera negó el viernes la veracidad de los audios en una entrevista con la radio Monumental, en la que aseguró que «nunca» pidió cargos en Itaipú.

«Yo no recuerdo haber hablado, a lo mejor habré tomado alcohol, no sé, o es inteligencia artificial», sostuvo.

Este lunes, el senador oficialista Natalicio Chase indicó este lunes a periodistas que, tras una reunión con sus colegas, se decidió como «medida inicial» separar «definitivamente» a Aquino de la bancada Honor Colorado, la facción del Partido Colorado liderada por el expresidente Horacio Cartes (2013-2018), que actualmente tienen mayoría en la Cámara Alta.

Chase destacó que la bancada aún no alcanza «un consenso» sobre la presentación de un eventual pedido de pérdida de investidura o de una sanción de suspensión por 60 días contra la senadora. EFE

nva/lb/eav

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
36 Me gusta
27 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
5 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR