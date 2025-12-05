Fiscalía paraguaya pide prisión para detenidos tras incautación de 89 toneladas de droga

2 minutos

Asunción, 5 dic (EFE).- El Ministerio Público de Paraguay informó este viernes que pidió la prisión preventiva para los cinco detenidos que dejó un reciente operativo realizado en el departamento de Canindeyú (noreste) en el que fueron incautadas cerca de 89 toneladas de marihuana que tenían Brasil como destino.

Los detenidos fueron imputados por la Fiscalía por presunto tráfico internacional de drogas, asociación criminal y frustración de la persecución penal en grado de tentativa, además por «detentación ilegal de armas», señaló el ente investigador en un comunicado.

El fiscal antidrogas de la ciudad de Salto del Guairá (noreste) Abelino Bareiro solicitó la prisión preventiva de las cinco personas quienes fueron capturadas durante un operativo desplegado el miércoles en una carretera de Canindeyú donde las fuerzas de seguridad interceptaron una caravana de 19 vehículos que transportaba 88.991 kilos de marihuana.

La imputación establece, según la nota, que varios de los procesados trasladaban parte de la carga en una camioneta blindada «portando fusiles de uso privativo del Estado» y que se encontraban custodiando la caravana.

La Fiscalía aseguró que los detenidos eran parte del «equipo táctico» de la organización, al señalar que llevaban chalecos y cascos.

El convoy salió de la ciudad de Villa Ygatimí con destino a Saltos del Guairá «con la finalidad de remitir el cargamento» a Brasil, destacó la institución.

La Secretaría Nacional Antidrogas, que organizó el operativo junto a un grupo de militares, indicó el miércoles que el operativo derivó en «un intercambio de disparos», luego de que los sospechosos intentaran huir, que dejó un hombre fallecido presuntamente «perteneciente al grupo criminal».

Por otro lado, 40 policías están siendo investigados ante sospechas de «alguna complicidad» u «omisión» por no haber alertado del paso de la caravana, informó el jueves el comandante de la Policía Nacional de Paraguay, Carlos Benítez.

El comandante dijo que decidió «el relevo de todo el personal» que trabaja en cinco comisarías ubicadas a lo largo de la carretera por donde transitaron los vehículos sin ser detenidos por la policía.

Aseguró que la medida busca «dar transparencia» y «objetividad a la investigación» que realiza la misma Policía y la Fiscalía.EFE

nva/alf