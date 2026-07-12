Fiscalía peruana investiga ataque a autobus en Lima que deja al menos un herido de bala

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Lima, 12 jul (EFE).- La Fiscalía de Perú abrió una investigación por el delito de extorsión a raíz del ataque armado contra el autobús de un grupo de cumbia que este domingo dejó al menos una persona herida por un impacto de bala en el norte de Lima.

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del distrito de Los Olivos inició una investigación para dar con los responsables del delito de extorsión en agravio de una víctima, que fue herida con impacto de bala cuando se desplazaba a bordo del vehículo de la orquesta ‘Las Estrellas de la Cumbia’ en el norte de la capital peruana.

De acuerdo con la información preliminar, la agrupación musical denunció ser víctima de extorsión y de recibir amenazas y mensajes intimidatorios, acompañados de fotografías y videos de armas de fuego y granadas, para que pagara hasta 20.000 soles (5.800 dólares).

La fiscal provincial Paola Guerra dispuso que la División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional del Perú (PNP) reciba la declaración de la parte agraviada y del representante de la orquesta.

Así mismo, el este investigador ordenó que la PNP recabe el informe médico de la víctima, los registros de las cámaras de seguridad y las pericias de criminalística realizadas en el lugar de los hechos.

Además, Guerra pidió que los agentes policiales reporten la ubicación del teléfono que registró la agresión y la inspección técnico policial; entre otras diligencias para la identificación y ubicación de los responsables.

En redes sociales circulan las imágenes grabadas por los agresores, desde una moto en marcha, al realizar los disparos al autobús, que estaba estacionado en la carretera Panamericana Norte.

Los integrantes del grupo musical, que reportaron inicialmente a tres heridos por el ataque, informaron a la emisora RPP que fueron extorsionados hace nueve meses y que pidieron seguridad policial en ese momento.

A raíz de estos ataques del crimen organizado contra los transportistas y otros gremios de trabajadores, el dirigente Julio Bretoneche, que representa a conductores del sur de Lima, reclamó este domingo medidas urgentes contra la extorsión que sufren estas empresas, pues las medidas aplicadas no han dado «tranquilidad» a ese sector, afectado por «más de doscientos atentados que dejan 152 personas fallecidas desde agosto de 2024», según afirma este gremio.

Entre las víctimas, «tenemos quince usuarios (pasajeros) fallecidos», dijo Bretoneche a la emisora RPP y explicó que los atentados siempre se han producido desde motos o con un falso pasajero que atenta directamente dentro del automotor.

«Las cifras son aterradoras», remarcó el dirigente transportador.

El representante declaró que, hasta la fecha, «no hay los resultados que se quieren» porque si bien es cierto se producen capturas de bandas y sicarios, «todas las empresas siguen pagando extorsión, no solamente a una banda, muchas pagan a tres, cuatro, y hay empresas que pagan a más todavía», afirmó. EFE

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