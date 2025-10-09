Fiscalía pide 12 años de cárcel para un violador de Gisèle Pelicot condenado a 9 en 2024

(Actualiza con alegato de la defensa)

Nimes (Francia), 9 oct (EFE).- La Fiscalía francesa pidió este jueves 12 años de cárcel para el violador de Gisèle Pelicot, Husamettin D., tres más de los 9 años a los que fue condenado hace un año en el juicio celebrado en primera instancia en Aviñón, al sur de Francia.

El fiscal Dominique Sié manifestó su convencimiento de que el tribunal lo declarará culpable este mismo jueves, cuando se dicte sentencia. “Es un hombre completamente responsable de sus actos, que ha cometido un acto monstruoso”, dijo ante la corte, mientras el acusado no mostraba ninguna reacción.

La petición del Ministerio Público es la misma que en el primer juicio, en el que fueron condenados 51 hombres por agresión sexual y violación, con el exmarido, Dominique Pelicot, como principal responsable, y que asumió el máximo castigo de 20 años de prisión.

El alegato del fiscal recordó la nula evolución de Husamettin D., que sigue negando la violación a pesar de los 14 vídeos de alrededor de media hora de duración en total que prueban el delito, tal y como aseguró el martes el director de la policía judicial de Aviñón, Bosse Platière, quien lideró la investigación del caso Pelicot.

“Los vídeos son claros, en ningún momento puede haber dudas”, afirmó.

Además de negar los hechos, Husamettin D. aseguró ser una víctima. “¡Este hombre es un psicópata, caí en su trampa!”, exclamó este miércoles ante el tribunal.

A pesar de que ahora se juzga una noche de violaciones, este caso es tan sólo una parte de lo que sufrió la víctima durante casi una década.

Las violaciones se desarrollaron de 2011 a 2020, en el hogar donde la expareja se jubiló, en el pueblo de Mazan (sur), de apenas 6.000 habitantes.

Dominique Pelicot administraba altas dosis de somníferos y ansiolíticos a su esposa diluidos en la comida, poco después ella entraba en un sueño profundo -al borde del coma, según los expertos- y era entonces cuando él y los otros hombres aprovechaban para cometer los delitos.

Todas las violaciones quedaban registradas en centenares de fotos y vídeos que Dominique Pelicot hacía, con el conocimiento de los otros violadores, que en ocasiones alzaban un pulgar en alto frente a la cámara, mientras ella yacía completamente inerte.

Estaba manipulado, dice la defensa

La defensa de Husamettin D. aseguró que su cliente estaba completamente manipulado por el exmarido y por eso no fue responsable de sus actos.

“El señor D. no podía luchar contra Dominique Pelicot, no más que Gisèle Pelicot”, argumentó su abogada, Sylvie Menvielle. “Les pido que tengan dudas”, pidió al tribunal su otro abogado, Jean-Marc Darrigade. Esta tarde se espera la sentencia. EFE

