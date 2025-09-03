Fiscalía pide prisión preventiva para exministro correísta Serrano por caso Villavicencio

Quito, 3 sep (EFE).- La Fiscalía de Ecuador pidió este miércoles la prisión preventiva del exministro correísta José Serrano, y otras tres personas en el caso que investiga el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en 2023, pocos días antes de la primera vuelta electoral.

El Ministerio Público también pidió la prisión preventiva contra el exasambleísta del correísmo Ronny Aleaga, y contra Xavier Jordán y Daniel Salcedo, este último encarcelado por casos de corrupción.

Desde el pasado 7 de agosto Serrano está «bajo custodia» del Servicio estadounidense de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Por su parte, Salcedo está detenido en una prisión del país, Jordán vive en Miami y el paradero de Aleaga es desconocido.

En el caso denominado como MagnicidioFV, la Fiscalía también solicitó que se pida la difusión roja de Interpol para la localización y captura de los procesados que no están en el país, así como medidas de protección para las víctimas indirectas en la causa.

La petición tuvo lugar en la audiencia de formulación de cargos instalada este miércoles, luego de que no se pudo realizar la semana pasada por un problema dental de la defensa de Aleaga.

Amenaza de bomba

Mientras se desarrollaba la audiencia de formulación de cargos en el complejo judicial situado en el norte de Quito, una amenaza de bomba en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado obligó a la evacuación del personal para salvar su integridad mientras las unidades especializadas de la Policía verificaban la veracidad del hecho.

En un comunicado y sin especificar si la amenaza estaba vinculada a algún caso en específico, la Fiscalía dejó «claro que no cederá ante amenazas» y señaló que se «mantiene firme en cuanto al cumplimiento de su trabajo, que tiene como fin llegar a la verdad de los hechos y no permitir la impunidad».

Testimonio anticipado

En la audiencia, la fiscal Ana Hidalgo se refirió al testimonio anticipado de Salcedo sobre la presunta planificación, los participantes, el seguimiento, la vigilancia, la información policial y otros aspectos del proceso que acabó con la vida de Villavicencio, indicó el Círculo de Periodistas Judiciales.

En mayo pasado, la Fiscalía incluyó en la investigación previa de este caso a Serrano, Aleaga, Salcedo y Jordán, además de al exvicepresidente correísta Jorge Glas, recluido en la cárcel de máxima seguridad del país por sentencias de corrupción, y quien no fue nombrado por el Ministerio Público en esta ocasión.

Un mes después, y tras sufrir un intento de asesinato en la cárcel, Salcedo dijo que el asesinato de Villavicencio pudo haber costado hasta 200.000 dólares, aparentemente abonados en dos pagos, y señaló a Jordán, a «un exministro y a otras personas» entre los supuestos financistas, según reveló entonces a medios locales Damaris Cáceres, una de las abogadas de Glas.

Condenados

Villavicencio fue uno de los mayores opositores al expresidente Rafael Correa (2007-2017) y mantenía enemistad manifiesta con personas como Aleaga y Jordán.

El periodista y político fue asesinado a tiros por sicarios a la salida de un mitin once días antes de las elecciones extraordinarias de 2023.

Por el momento, cinco personas vinculadas al crimen organizado fueron condenadas como autores materiales del atentado, entre ellos Carlos Angulo (‘El Invisible’), un cabecilla de la banda criminal Los Lobos que se encargó de planificar el ataque y preparar la logística.

Otros ocho procesados en el crimen murieron antes de ser interrogados, entre ellos los siete sicarios colombianos que participaron en el asesinato. Uno fue herido de muerte en la escena del crimen y los otros seis ahorcados en prisión junto a otro implicado más en el caso. EFE

