Fiscalía polaca acusa a exministro de Defensa y a jefe de espionaje de revelar secretos

2 minutos

Berlín, 22 ago (EFE).- La Fiscalía de Distrito de Varsovia acusó este viernes al exministro de Defensa Mariusz Blaszczak, al actual jefe del Servicio de Seguridad del Interior (ABW), Slawomir Cenckiewicz, y a varios individuos, de revelación de secretos, por haber hecho público en 2023 un documento clasificado sobre un plan de defensa de Polonia frente a un hipotético ataque ruso.

Según la fiscalía, Blaszczak, que fue ministro bajo el anterior Gobierno encabezado por el ultraconservador Ley y Justicia (PiS), hizo públicos los documentos durante la campaña electoral, extralimitándose en sus funciones y con la intención de beneficiarse personalmente y de beneficiar a su formación.

Con ello, «dañó gravemente» los interés de Polonia, de acuerdo con la institución.

El documento en cuestión era un plan de defensa antiguo, concebido todavía bajo el Gobierno de la centrista Plataforma Cívica (PO), el partido del actual primer ministro Donald Tusk, antes de que llegase el PiS al poder en 2015.

Blaszczak lo usó para atacar a PO argumentando que tenía previsto defender Polonia solo a partir de la línea marcada por el río Vístula, cediendo la mitad oriental del país a unos supuestos invasores rusos sin ofrecer batalla.

El exministro aseguró este viernes en X que la acusación es un «acto de venganza» del primer ministro Tusk y que «volvería a desclasificar otra vez los documentos sin dudarlo para revelar las verdaderas intenciones del equipo de Tusk.

También el nuevo jefe del espionaje polaco, nombrado este mes por el presidente afín al PiS, Karol Nawrocki, y que en 2023 presidía la Oficina Histórica Militar, aseguró en la misma red social que la investigación ha estado plagada de «irregularidades» y que los cargos son «falsos y completamente infundados».

«Ésta es la venganza de quienes pasaron años forjando amistad con Rusia e involucrando a las instituciones estatales en sus relaciones con Rusia, incluido el FSB (espionaje ruso). ¡Fui y soy inocente! ¡Jamás he infringido la ley!», proclamó Cenckiewicz, cargando contra el partido gubernamental.

Por su parte, el primer ministro Tusk rebatió en X las alegaciones de una venganza contra Blaszczak. «Eso no es cierto. Francamente, me olvidé de que Ud. existía. Estoy centrado en asuntos serios», terció. EFE

cph/ad