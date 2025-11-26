Fiscalía surcoreana pide 15 años de prisión para el ex primer ministro por la ley marcial

Seúl, 26 nov (EFE).- La fiscalía especial surcoreana solicitó este miércoles una pena de 15 años de prisión para el ex primer ministro Han Duck-soo, al considerarlo cómplice en la fallida imposición de la ley marcial declarada por el entonces presidente Yoon Suk-yeol en diciembre del año pasado, un intento considerado por los investigadores como un acto de «insurrección».

Durante la última audiencia del caso, la fiscalía afirmó que Han era «la figura clave» que pudo haber evitado que ocurriera el suceso del 3 de diciembre, al ocupar la segunda posición en la cadena de mando del Ejecutivo, según informó la parte acusatoria en una conferencia de prensa en Seúl.

La sentencia final, prevista para finales de enero, será también el primer fallo judicial contra los funcionarios involucrados en la extensa causa sobre «insurrección», que fue abierta tras la destitución de Yoon por el Tribunal Constitucional en abril.

En octubre, el equipo especial de la fiscalía encargado del caso reveló un video correspondiente a la noche del 3 de diciembre, poco antes del anuncio de la ley marcial, en el que Han aparece con documentos que, según los investigadores, parecen ser instrucciones directas de Yoon tras una reunión entre ambos.

Esa evidencia contradice sus declaraciones ante el Tribunal Constitucional en febrero, donde afirmó no haber tenido conocimiento previo de los planes para imponer lo que término siendo un estado de excepción de apenas unas seis horas.

La defensa de Han sostiene que el ex primer ministro intentó persuadir a Yoon para reconsiderar la imposición de la ley marcial y que no participó en su preparación.

En los meses posteriores a la fallida imposición de la ley marcial, Han Duck-soo llegó incluso a ejercer dos veces como presidente interino, antes de renunciar para presentarse como precandidato presidencial.

La crisis de sucesión fue tal que el cuarto en la línea de mando, el ministro de Educación Lee Ju-ho, terminó asumiendo la jefatura del Ejecutivo antes de ceder el poder a la actual Administración de Lee Jae-myung, en junio.

El equipo liderado por el fiscal especial Cho Eun-suk explicó que la petición de pena contra Han funcionará como una referencia para las futuras solicitudes de condena contra otros altos funcionarios involucrados en la declaración anticonstitucional de ley marcial.

El presidente Yoon se encuentra actualmente en prisión, con múltiples procesos penales en curso.

Por su participación en la imposición de la ley marcial también han sido arrestados el exjefe del servicio nacional de inteligencia (NIS), el exministro del Interior y el exministro de Defensa. EFE

