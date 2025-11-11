Fiscalía turca pide 2.000 años de prisión para alcalde de Estambul por supuesta corrupción

Estambul, 11 nov (EFE).- La Fiscalía turca ha presentado este martes su escrito formal de acusación contra el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, suspendido del cargo y en prisión preventiva desde marzo pasado, pidiendo hasta 2.325 años de cárcel por supuestos actos de corrupción.

Según la Fiscalía, Imamoglu, alcalde de Estambul desde 2019, principal figura de la oposición y futuro candidato para enfrentarse al actual presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, lleva diez años actuando como «jefe de una banda» dedicada a delitos económicos.

Entre los delitos enumerados, que implican a 402 sospechosos, aparecen sobornos, desfalcos, amaño de licitaciones y comisiones, por lo que la Fiscalía pide entre 828 y 2.352 años de cárcel para Imamoglu, informa la cadena NTV.EFE

