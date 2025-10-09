Fiscalía ucraniana denuncia “caza de brujas” de agencia anticorrupción contra un empleado

Kiev, 9 oct (EFE).- La Fiscalía ucraniana denunció este jueves una supuesta “caza de brujas” por parte de la Agencia Nacional Anticorrupción (NABU) contra sus empleados, después de que esta última estructura anunciara acciones contra un fiscal al que acusa de haber intermediado entre febrero y septiembre de este año en sobornos a jueces por valor de 3,5 millones de dólares.

El conflicto entre ambas instituciones del Estado se remonta julio de este año, cuando la Fiscalía y el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) llevaron a cabo una operación contra detectives de la NABU a los que se acusa de colaborar con Rusia.

Numerosas oenegés denunciaron estos movimientos como una campaña de intimidación dirigida por el presidente Volodímir Zelenski, a quien responden tanto la Fiscalía como el SBU. Un día después de las redadas, el Parlamento aprobó una ley que subordinaba la NABU a la Fiscalía. La ley fue retirada días después a iniciativa de Zelenski tras varios días de protestas en las calles y toques de atención de los socios europeos de Kiev.

La Fiscalía dijo en un comunicado emitido este viernes que, además de al acusado en relación con los sobornos, un segundo fiscal ha sido investigado por la NABU, que no habría encontrado ningún material potencialmente incriminatorio en las redadas en el domicilio y la oficina de éste.

Este segundo fiscal trabaja en el caso contra uno de los detectives del NABU acusados de colaborar con Rusia, lo que, a juicio de la Fiscalía “suscita dudas razonables sobre la objetividad” de la investigación de la agencia anticorrupción.

“No apoyamos ninguna forma de presión en el proceso de politización de la acción penal ni ninguna caza de brujas”, se lee en el comunicado de la Fiscalía, que denuncia un posible caso de “conflicto de intereses” y “aplicación selectiva” de sus poderes por parte de la NABU.

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU, principal servicio secreto no militar del país) y la NABU ya cruzaron en septiembre acusaciones parecidas después de que la agencia anticorrupción presentara cargos contra un general del SBU.

En diversas declaraciones públicas, Zelenski y la NABU dieron por cerrado su enfrentamiento después de que el presidente retirara a finales de julio la ley que restaba independencia a la principal agencia anticorrupción del país, pero las tensiones continúan entre la NABU y dos de las principales instituciones del Estado que responden al presidente, como son la Fiscalía y el SBU. EFE

