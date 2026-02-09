Fiscalía venezolana anuncia que ha revocado la excarcelación de Juan Pablo Guanipa

1 minuto

Redacción internacional, 9 feb (EFE).- La Fiscalía de Venezuela informó este lunes de que ha revocado la excarcelación del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, cuya detención, pocas horas después de haber salido de prisión, había sido denunciada por otros opositores.

La Fiscalía aseguró que solicitó ante un tribunal revocar «la medida cautelar (excarcelación) acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa» por, supuestamente, «haberse verificado el incumplimiento de las condiciones» impuestas por las autoridades judiciales. EFE

jfu/ep