Fiscalía venezolana imputa a 3 hombres por intentar llevar 2,6 kilos de cocaína a Estambul

Caracas, 7 oct (EFE).- El Ministerio Público de Venezuela (Fiscalía) informó este martes que imputó a tres hombres por intentar traficar 2,6 kilos de cocaína en un vuelo con destino a Estambul, Turquía.

A través de Instagram, el fiscal general, Tarek William Saab, detalló que las tres personas, que serán juzgadas por el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, intentaron trasladar la droga de manera oculta en un altoparlante.

Sobre este caso ya había informado el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lárez, quien indicó que militares detuvieron a estos tres hombres en operativos distintos.

El jefe militar detalló que efectivos del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en La Guaira (norte), cercano a Caracas, detuvieron al primer hombre, de nacionalidad colombiana, quien pretendía tomar un vuelo con destino a Estambul y llevaba oculto en su equipaje envoltorios de cocaína.

Hernández Lárez indicó que esta persona fue interrogada y condujo a la detención de los otros dos hombres, también colombianos, en un hotel de La Guaira, quienes tenían envoltorios de cocaína con un peso aproximado de 2,18 kilogramos.

Según el jefe militar, en ambos casos las personas ocultaron la droga en parlantes y cargadores portátiles, el mismo ‘modus operandi’ y que guarda relación, señaló, con otras seis personas que fueron detenidas, de nacionalidad colombiana, entre el pasado 19 y 23 de agosto pasado, en un operativo en el que se incautaron 12,41 kilogramos de cocaína.

Según cifras oficiales, hasta agosto de 2025, se han incautado más de 60.000 kilos de sustancias ilícitas en distintas regiones del país.EFE

