Fiscalías de Paraguay y El Salvador firman acuerdo para enfrentar el crimen transnacional

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Asunción, 25 may (EFE).- El fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, y su homólogo salvadoreño, Rodolfo Delgado, firmaron este lunes un convenio de cooperación para enfrentar el crimen organizado transnacional, como el narcotráfico y el lavado de dinero, un acuerdo que incluye el intercambio de experiencias e información para perseguir esos delitos.

La Fiscalía paraguaya dijo en un comunicado que ambas instituciones se comprometieron a «fortalecer la lucha contra la delincuencia compleja y la organizada transnacional y garantizar la más amplia cooperación con respecto a los procedimientos penales».

Ambas Fiscalías acordaron intercambiar conocimientos, información y experiencias «con el propósito de comprender la evolución de distintos fenómenos criminales y la planificación de estrategias de persecución penal».

Asímismo, colaborarán para «perseguir cualquier manifestación de corrupción» en ambos países, investigar y juzgar los delitos económicos -especialmente el lavado de activos y la financiación del terrorismo- e identificar, congelar y decomisar bienes relacionados con esos delitos.

El documento, firmado en la sede del Ministerio Público en Asunción, establece también que «coordinarán acciones para enfrentar a la narcocriminalidad» y los delitos relacionados.

Para ello, ambas instituciones intercambiarán información sobre «rutas relativas al narcotráfico y estadísticas», y buscarán identificar la «cadena de responsabilidad en las organizaciones criminales» dedicadas al tráfico de drogas.

El acuerdo permite a Paraguay sumar cooperación internacional en un momento en que el crimen organizado se ha convertido en un asunto de seguridad nacional, especialmente por narcotráfico, lavado de dinero, presencia de redes brasileñas en zonas fronterizas y uso de rutas fluviales o terrestres para mover droga y dinero.

Para El Salvador, la firma encaja con la estrategia del Gobierno de Nayib Bukele de demostrar eficacia en seguridad, después de la fuerte caída de homicidios bajo el régimen de excepción.

En 2024, El Salvador cerró con 114 homicidios, de acuerdo a las cifras oficiales, si bien ese resultado está acompañado de fuertes cuestionamientos por detenciones masivas, restricciones de derechos y falta de transparencia en los datos, según organizaciones de defensa de los derechos humanos. EFE

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