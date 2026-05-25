Fiscalías de Paraguay y El Salvador firman acuerdo para enfrentar el crimen transnacional

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Asunción, 25 may (EFE).- El fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, y su homólogo salvadoreño, Rodolfo Delgado, firmaron este lunes un convenio de cooperación para enfrentar el crimen organizado transnacional, como el narcotráfico o el lavado de dinero, que incluye el intercambio de experiencias e información para perseguir esos delitos.

La Fiscalía paraguaya dijo en un comunicado que ambas instituciones se comprometieron a «fortalecer la lucha contra la delincuencia compleja y la organizada transnacional y garantizar la más amplia cooperación con respecto a los procedimientos penales».

Ambas Fiscalías acordaron intercambiar conocimientos, información y experiencias «con el propósito de comprender la evolución de distintos fenómenos criminales y la planificación de estrategias de persecución penal», según la nota.

Además, colaborarán para «perseguir cualquier manifestación de corrupción» en ambas naciones, investigar y enjuiciar la criminalidad económica, especialmente el lavado de activos y financiación del terrorismo, y en identificar, congelar y decomisar bienes relacionados con esos delitos.

El documento, que se firmó en la sede del Ministerio Público en Asunción, establece también que «coordinarán acciones para enfrentar a la narcocriminalidad» y los delitos relacionados.

En ese sentido, ambas instituciones intercambiarán información sobre «rutas relativas al narcotráfico y estadísticas», y buscarán identificar la «cadena de responsabilidad en las organizaciones criminales» dedicadas al tráfico de drogas. EFE

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