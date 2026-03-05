Fiscal argentino pide ordenar la captura de dirigente iraní por atentado a la AMIA en 1994

3 minutos

Buenos Aires, 4 mar (EFE).- Un fiscal de Argentina solicitó este miércoles a la Justicia que libre una orden de captura internacional contra del clérigo y político iraní Alí Asghar Hejazi, un nuevo acusado por el atentado perpetrado en 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelí Argentina (AMIA), en el que murieron 85 personas.

Según informaron medios locales, el fiscal federal Sebastián Lorenzo Basso, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) del caso AMIA, solicitó al juez federal Daniel Rafecas que ordene la captura de Alí Asghar Hejazi tras señalarlo como uno de los principales autores intelectuales del ataque.

Alí Asghar Hejazi era una persona muy cercana a Alí Jameneí, el líder supremo de Irán fallecido el pasado sábado, durante los ataques de Israel y Estados Unidos.

Según la investigación del fiscal Basso, Hejazi presidía el denominado Comité Vijeh, organismo que recogió información, analizó el objetivo y elaboró el plan para destruir la sede de la AMIA, en Buenos Aires.

De acuerdo a la investigación, Hejazi viajó a Buenos Aires en marzo de 1993 para estudiar si era posible el ataque a la AMIA, que finalmente se perpetró el 18 de julio de 1994.

El fiscal también acusó a Hejazi de colaborar activamente en el patrocinio de la organización chií Hizbulá, acusada de ejecutar el ataque a la AMIA.

Basso solicitó además a Rafecas que Hejazi sea procesado como autor o partícipe de homicidio calificado por odio racial o religioso.

Tanto la comunidad judía en Argentina como la Justicia responsabilizan del ataque a la AMIA, el mayor atentado cometido en suelo argentino, a miembros del Gobierno iraní de ese entonces y de Hizbulá.

Hasta ahora los principales iraníes acusados por el ataque eran Ahmad Vahidi, Moshen Rezai, Alí Fallahijan, Ahmad Reza Asghari, Alí Akbar Velayati, Moshen Rabbani y Hadi Soleimanpour, todos ellos con pedidos de captura y en «alerta roja» de Interpol desde 2006.

Vahidi, ministro del Interior de Irán entre 2021 y 2024, era al momento del atentado el jefe de las Fuerzas Quds, el brazo paramilitar del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, la que actualmente lidera.

Por su parte, Mohsen Rezai fue el jefe de la Guardia Revolucionaria iraní durante 16 años, período en el que se perpetró el ataque contra la AMIA.

En tanto, Fallahijan fue ministro de Inteligencia y Seguridad de Irán entre 1989 y 1997; Velayati fue titular de Asuntos Exteriores; Soleimanpour fue embajador en Buenos Aires; Asghari se desempeñó como tercer secretario de la Embajada de Irán; y Rabbani ocupó el cargo de consejero cultural en la misma delegación diplomática.

La lista de acusados se completa con los libaneses Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar. EFE

nk/eav