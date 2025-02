Fiscal colombiana: retención de disidente pedido por EEUU no debe detener diálogos de paz

Bogotá, 14 feb (EFE).- La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, aseguró este viernes que las negociaciones de paz entre el Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano no se deben detener por la retención desde el miércoles de Andrés Rojas, alias ‘Araña’, que está pedido en extradición por EE.UU. por narcotráfico.

«Los diálogos no tienen por qué detenerse. Quiero clarificar, y esto es algo que he hablado con el consejero comisionado (para la paz, Otty Patiño), que una solicitud de extradición no significa un avión parqueado en (la base aérea bogotana de) Catam esperando a llevarse a quién es objeto de la solicitud», explicó Camargo.

La fiscal, que habló durante el acto público de presentación del informe de investigación y judicialización de delitos contra personas defensoras de los derechos humanos, agregó que el trámite de extradición tiene varias etapas.

«Esas etapas pasan por una solicitud formal, que nosotros hemos recibido. Luego eso va a la Corte Suprema de Justicia, que estudia y evalúa si es procedente o no la solicitud, y finalmente va a la Presidencia de la República, que soberanamente decide si concede o no la extradición», añadió la funcionaria.

Alias ‘Araña’, pedido en extradición por una Corte del Distrito Sur de California por cargos relacionados con tráfico de estupefacientes, fue reconocido el año pasado como uno de los negociadores de la hoy fragmentada Segunda Marquetalia y, por tanto, la Fiscalía suspendió las órdenes de captura que tenía vigentes.

Detención de ‘Araña’

Andrés Rojas es miembro de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que reúne a los Comandos de la Frontera y la llamada Coordinadora Guerrillera del Pacífico, que el año pasado se separó de la Segunda Marquetalia -liderada por ‘Iván Márquez’- para negociar la paz con el Gobierno.

Durante un operativo realizado en un hotel de Bogotá, en el que estaban reunidos los disidentes con miembros del equipo negociador del Gobierno, un agente del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía explicó: «No lo llevamos capturado, sino retenido».

En un video publicado por medios locales, Rojas, sorprendido, dice que esa disidencia de las FARC está «comprometida con la paz del país».

Después de la retención de Rojas llegó al lugar el consejero Patiño, para ponerse al frente de la situación e incluso manifestó que la detención de alias ‘Araña’ es «un entrampamiento al proceso de paz».

«No se trata de enfrentar qué es más o menos prioritario, no se trata de poner en una balanza que lo prioritario son los acuerdos de paz y lo no prioritario son los compromisos que nosotros tenemos internacionalmente», explicó hoy la fiscal.

Camargo considera que hay «un marco legal» para que cada parte -la Fiscalía y el Gobierno- puedan «cumplir su labor armónicamente».

«Nosotros venimos trabajando de la mano de la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz de manera muy articulada, muy estrecha, lo que sucede es que una circular roja de Interpol solo tiene una respuesta y es ejecutarla. Ninguna autoridad dentro de la Fiscalía puede decirle al CTI que no cumpla esa labor», señaló la alta funcionaria. EFE

