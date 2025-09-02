The Swiss voice in the world since 1935

Fiscal de Brasil dice que la democracia asume su defensa activa con el juicio a Bolsonaro

Brasilia, 2 sep (EFE).- El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, afirmó este martes en la primera audiencia de la fase final del juicio por golpismo contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que la democracia «asume su defensa activa» con este proceso penal.

Gonet, responsable por la acusación en el proceso que cursa en la Primera Sala de la Corte Suprema, dijo frente a los jueces que el inicio de la fase final del proceso supone el momento en que «la democracia en Brasil asume su defensa activa frente a un intento de golpe» y hechos «extremadamente graves», explicados en una denuncia que presenta «un panorama espantoso y tenebroso». EFE

