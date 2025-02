Fiscal de Ciudad de México sostiene que hay más vinculaciones que víctimas de feminicidio

Ciudad de México, 14 feb (EFE).- La fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, sostuvo este viernes que se resuelven más feminicidios de los que se registran al día en la capital, ya que hay más feminicidas detenidos y llevados ante un juez, que incidencia diaria del delito.

En un mensaje a medios, Alcalde Luján puntualizó que «en 2024 hubo casi tres veces más vinculaciones a proceso que denuncias de este delito», cuando en 2019 eran más las carpetas de investigación que las aperturas de un proceso, «que es cuando se detiene a los feminicidas y se les lleva ante un juez».

No obstante, la fiscal no proporcionó más datos, y aunque citó la plataforma Atlas de Feminicidio, donde se publican mensualmente las cifras de feminicidio de la ciudad, en este sitio solo están disponibles los números de víctimas y carpetas de investigación por este delito, no de aperturas de proceso o detenidos.

Según los datos públicos en el Atlas de Feminicidio, en 2019 se registraron 72 víctimas de feminicidio y el mismo número de investigaciones, mientras que en 2024 hubo 71 víctimas y 68 carpetas.

Además, cifras de la Fiscalía de la capital indican que, entre 2020 y 2023, las vinculaciones a proceso por feminicidio aumentaron de 52 a 87 casos.

Alcalde recapituló que el pasado miércoles, en la presentación del Plan de Trabajo de la Fiscalía, dijo que «hoy en día se esclarecen más casos de feminicidio de los que se denuncian».

«Y sí, esto se debe a que desde el 2021 se están atendiendo, no solo los casos del día a día, sino los feminicidios del pasado», sostuvo este viernes.

Por otro lado, la fiscal anunció la entrada de Gema Chávez, en sustitución de Sayuri Herrera, como coordinadora de Género de la Fiscalía.

Indicó que Herrera se incorporará a la secretaría de las Mujeres federal, donde tendrá «el encargo de promover que en todo el país exista» lo que junto a la exfiscal capitalina, Ernestina Godoy, «construyeron con tanto esfuerzo».

«Ellas impulsaron la mejor fiscalía de feminicidios del país, en donde cada muerte de mujer se investiga como feminicidio, en la fiscalía que tiene la mejor tasa de esclarecimiento de casos del país», indicó Alcalde.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2024 se registraron 65 feminicidios en Ciudad de México, la segunda entidad, después del Estado de México (73), con más casos de los 797 ocurridos en todo el país. EFE

