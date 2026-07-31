Fiscal de Florida exige a escuelas católicas que no obliguen a sus alumnos a vacunarse

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Miami (EE.UU.), 31 jul (EFE).- El fiscal general de Florida, James Uthmeier, exigió este viernes a las escuelas católicas que no obliguen a sus alumnos a vacunarse y que permitan excepciones por motivos religiosos, al advertirles de que podrían perder el acceso a recursos estatales si imponen la inmunización como requisito.

La petición coincide con un momento en que Estados Unidos registra un número récord de casos de sarampión.

Uthmeier envió una carta a la Conferencia del Episcopado Católico de Florida para advertirles de que, si hacen obligatoria la vacunación en el próximo ciclo escolar, perderían el acceso a recursos del estado, como becas y los ‘vouchers’, cupones que los padres reciben para inscribir a sus hijos en escuelas privadas.

El fiscal, quien se identifica como católico, citó lineamientos de la Diócesis de Pensacola-Tallahassee, el área de la capital del estado, que establecen que las escuelas católicas no permiten exenciones religiosas a las inmunizaciones.

El funcionario, del Partido Republicano, basa su argumento en la creencia de que algunas vacunas se desarrollaron a partir del tejido de fetos abortados, pese a que la Academia de Pediatría Americana (APA) afirma que «las vacunas no contienen células fetales».

«La ley de Florida permite exenciones por razones religiosas a las políticas de vacunación escolar. El incumplimiento de esta disposición podría poner en peligro la elegibilidad para participar en los programas estatales de becas educativas», establece la carta publicada por el fiscal.

El republicano añadió que, si los obispos «se niegan a cumplir con la ley de Florida» deben indicar «claramente los fundamentos religiosos por los que las escuelas católicas pueden obligar a las personas a recibir vacunas derivadas de abortos en contra de sus profundas objeciones morales y religiosas».

El hecho ocurre mientras Estados Unidos registró este julio un segundo récord anual consecutivo de sarampión con 2.371 casos en lo que va de 2026, lo que ya supera los 2.289 de todo 2025, en medio de caídas en los índices de vacunación, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Florida es el sexto estado con más casos (141), casi 17 veces más que los ocho de 2025, además de tener un índice de vacunación entre niños de nivel preescolar de 88 %, por debajo del 95 % requerido para la inmunidad de rebaño.

Los casos se reportan en medio de polémica porque el cirujano general estatal, Joseph Ladapo, anunció en septiembre pasado que el gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis, «trabajará para poner fin a todos los mandatos de vacunación establecidos por la ley» floridana y los comparó con la esclavitud. EFE

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