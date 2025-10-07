Fiscal de México ve vínculos claros con delincuencia de exfuncionario detenido en Paraguay

3 minutos

Ciudad de México, 7 oct (EFE).- El fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, aseguró este martes que el presunto líder del grupo criminal La Barredora -vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)-, Hernán Bermúdez Requena, tiene “vínculos muy claros con la delincuencia organizada”, tras su reciente detención y extradición desde Paraguay.

“Logramos establecer ya vínculos muy claros con delincuencia organizada”, dijo el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) durante la conferencia de prensa presidencial, en referencia a la investigación federal derivada de un caso de extorsión a gasolineros en Tabasco iniciado en 2024.

Gertz Manero explicó que la Fiscalía de Tabasco abrió la investigación original por delitos del fuero común, que más tarde condujo a la emisión de órdenes de aprehensión contra Bermúdez y varios de sus colaboradores.

Posteriormente, la FGR se sumó al caso para localizarlo fuera del país.

“Se hizo un trabajo muy minucioso, se obtuvo la ficha roja y, con apoyo de inteligencia de la Secretaría de Seguridad, se pudo establecer con las autoridades de Paraguay la presencia de este individuo”, relató.

El ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco (sur) hasta 2023 fue localizado y expulsado de Paraguay en una operación coordinada con las autoridades de ese país y trasladado a México, donde se cumplimentó una orden de aprehensión local.

El fiscal señaló que la investigación federal se fortaleció gracias a la información proporcionada por dos personas cercanas a Bermúdez: una de ellas ya procesada y otra que se acogió a un criterio de oportunidad.

“Una de ellas ya está procesada federalmente, está en la cárcel, y la otra nos ha dado una serie de informaciones que han sido muy valiosas”, detalló, al precisar que la orden de aprehensión federal contra Bermúdez ya fue emitida y está pendiente de ejecución, una vez concluyan las diligencias locales.

Bermúdez fue señalado desde entonces por presuntos nexos con grupos criminales dedicados a la extorsión y al control de estaciones de servicio en el estado.

Gertz Manero aseguró que el caso “va por muy buen camino” y que el Ministerio Público Federal espera la audiencia intermedia del proceso local para robustecer la acusación de carácter federal.

“Esta persona se negó a declarar ante la autoridad local”, añadió el fiscal. “Pero su defensa tendrá que responder a todas las imputaciones, lo cual nos permitirá fortalecer nuestro proyecto federal”.

Bermúdez Requena es uno de los presuntos líderes de La Barredora, célula criminal dedicada a delitos como narcomenudeo y extorsión, vinculada al CJNG, uno de los seis carteles mexicanos que Estados Unidos designó como terroristas en febrero pasado.

Según la información de inteligencia, el exfuncionario habría tenido vínculos con criminales desde 1999 y un posible arresto en 2006 por la ejecución de un ganadero.

El pasado 13 de septiembre, Bermúdez Requena fue capturado en una vivienda lujosa en un barrio cerrado de la ciudad de Mariano Roque Alonso, en Asunción, en Paraguay.

Pese a las acusaciones en su contra, el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha señalado que Bermúdez Requena sigue formando parte de dicha asociación política y no será expulsado hasta que haya una sentencia firme. EFE

csr/afs/eav

(foto)