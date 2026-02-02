Fiscal de Nueva York alerta sobre el riesgo de mercados de predicción antes de Super Bowl

3 minutos

Nueva York, 2 feb (EFE).- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, alertó este lunes sobre los riesgos de los mercados de predicción y de plataformas en línea que ofrecen apuestas «disfrazadas como contratos vinculados al resultado de un evento», ya sea sobre elecciones, eventos deportivos u otros eventos futuros.

En un comunicado difundido antes de la celebración de la Super Bowl el próximo fin de semana, James advirtió de que hay plataformas que operan sin regulación o supervisión de las autoridades, lo cual, afirmó, «expone a los usuarios a importantes riesgos financieros».

«De cara a la Super Bowl, los neoyorquinos deben conocer los riesgos que suponen los mercados de predicción no regulados, que no cuentan con las mismas protecciones que las plataformas autorizadas», señaló la fiscal general en un comunicado.

Según la oficina de James, aunque estos mercados se presentan como plataformas tecnológicas de pronóstico o análisis, en la práctica «muchos funcionan como juegos de azar sin las garantías básicas que exige la legislación estatal».

Entre las protecciones ausentes figuran «programas para combatir la ludopatía, mecanismos para prevenir el juego entre menores, límites a la publicidad engañosa, procedimientos para identificar a personas con adicción al juego y herramientas de autoexclusión para los usuarios», indicó.

Asimismo, la fiscalía señaló que los operadores regulados deben cumplir normas estrictas para evitar el uso de información privilegiada y someterse a revisiones que garanticen la integridad del sistema de apuestas, requisitos que no se aplican a los mercados de predicción no autorizados.

James, demócrata, agrega que promover, comercializar y operar apuestas deportivas sin licencia vulnera las leyes de juego del estado y puede «acarrear responsabilidades civiles y penales».

Al margen, la fiscalía citó informes que apuntan a un aumento de los riesgos económicos asociados a estos mercados, y recomendó a los consumidores que verifiquen si la plataforma en cuestión tiene autorización de la Comisión de Juego de Nueva York, y también que asuman que estos mercados implican «un alto riesgo».

La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC), el principal regulador de derivados de Wall Street, elaborará nuevas normas para la industria millonaria y creciente del mercado de predicciones, anunció el pasado jueves en Washington su presidente Michael S. Selig.

Las plataformas de mercado de predicciones permiten a los clientes comprar y vender «contratos» ligados al resultado de eventos futuros políticos, deportivos o culturales, sobre una amplia gama de situaciones.

No obstante, su creciente actividad levantó la oposición de algunos reguladores del juego, que las ven como una forma de apuesta no regulada o de «puerta trasera» para el juego, mientras que los defensores aseguran que es un buen termómetro predictivo y otro tipo de cobertura de riesgo. EFE

jco/asg