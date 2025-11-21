Fiscal del juicio político contra Trump lanza su candidatura a gobernación de California

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 21 nov (EFE).- El congresista Eric Swalwell, que participó como fiscal en el juicio político contra el presidente estadounidense, Donald Trump, en 2021, anunció que se postulará para competir en las elecciones para la gobernador de California el próximo año.

El representante demócrata a la Cámara por el Estado Dorado aprovechó su participación en el programa ‘Jimmy Kimmel Live’ el jueves por la noche para lanzarse a la contienda para reemplazar al gobernador Gavin Newsom.

«Nuestro estado, este gran estado, necesita un luchador y un protector», dijo el congresista a Kimmel.

Swalwell ha destacado que es el único candidato a gobernador de California que enfrenta directamente a Trump y es su “crítico más acérrimo», lo que ha hecho que el Departamento de Justicia lo ponga en la mira por presunto fraude hipotecario y fiscal, cargos que ha negado.

El congresista que representa desde 2013 al Distrito 14, un área al norte de California, se une a una larga lista de figuras demócratas de renombre como Xavier Becerra, exsecretario de Salud del país durante el periodo de Joe Biden; el exalcalde de Los Ángeles Antonio Villargosa o la excongresista Katie Porter, que arrebató a los republicanos un importante distrito en el sur de California.

En la carrera no estarán la exvicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris ni el senador por California Alex Padilla, nombres que sonaban en las encuestas.

Entre los candidatos republicanos se encuentran el comentarista político Steve Hilton y el jefe del Departamento del Alguacil del condado de Riverside, Chad Bianco.

Los comicios para gobernador de California se celebrarán el 3 de noviembre del 2026 en una carrera abierta para suceder a Newsom, quien agota su legislatura con dos mandatos consecutivos desde su elección en 2019. EFE

