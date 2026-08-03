Fiscal general interino de EEUU retira polémico fondo para compensar a seguidores de Trump

Compartir

2 minutos

(Actualiza con declaraciones de senadores)

Washington, 3 ago (EFE).- El fiscal general interino de EE.UU., Todd Blanche, retiró un polémico fondo de 1.776 millones de dólares para compensar a los seguidores del presidente, Donald Trump, acusados de delitos durante el Gobierno de Joe Biden, uno de los principales obstáculos para ser confirmado en el cargo por el Senado.

Blanche emitió la orden a última hora de este domingo para revocar formalmente la propuesta de la Administración republicana de crear el fondo, como parte de un acuerdo con miembros del Comité Judicial de la Cámara Alta, entre ellos los senadores John Cornyn (Texas) y Thom Tillis (Carolina del Norte).

Estos dos republicanos, que han tenido enfrentamientos públicos con Trump, se habían mostrado contrarios a que Blanche llegara a ser confirmado en el puesto debido a sus reservas sobre la controvertida iniciativa.

El fiscal general interino, quien fue abogado personal de Trump antes de incorporarse a su Gobierno, necesita el apoyo de todos los republicanos del Comité Judicial, donde los demócratas ya han anticipado su oposición.

«Mi equipo y yo nos hemos reunido con miembros del Comité y senadores durante las últimas semanas para abordar cualquier inquietud o duda pendiente. Hemos mantenido conversaciones de buena fe», escribió en X al anunciar el retiro de la propuesta.

Este movimiento de Blanche parece despejar el camino hacia su permanencia oficial en el puesto de cara a cara a una votación crucial prevista para mañana martes.

En este sentido, Cornyn y Tillis anunciaron en un comunicado conjunto que permitirían que la nominación de Blanche como fiscal general avanzara al pleno del Senado.

«Nos complace que el Departamento de Justicia haya emitido una orden formal para poner fin al fondo», dijeron, mientras celebraron también que se atendieran «las inquietudes que comparten» con varios de sus colegas republicanos.

El sábado pasado Trump envió un ultimátum a Cornyn y Tillis instándolos a aprobar la nominación del fiscal general interino y amenazó entonces con presionar para que avanzara el polémico fondo, que «protege a quienes han sido tan maltratados por la Administración del deshonesto Joe Biden y Barack Obama», indicó.

«¡Todd Blanche era la voz de la razón! Volverá a estar sobre la mesa de inmediato, y me encargaré de que se apruebe», afirmó el presidente sobre su exabogado, que asumió el cargo de fiscal general en funciones en abril tras la salida de Pam Bondi en medio de críticas por el manejo del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein. EFE

ygg/pcc