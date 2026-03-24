Fiscal pide 18 años de cárcel contra teólogo islámico Tariq Ramadan por violaciones

2 minutos

París, 24 mar (EFE).- El fiscal general del Tribunal de lo Criminal de París solicitó este martes 18 años de cárcel contra el islamólogo suizo Tariq Ramadan, juzgado en rebeldía y a puerta cerrada por violar supuestamente a tres mujeres.

Según informaron fuentes judiciales, el fiscal pidió también una orden de detención contra el acusado, que no se ha presentado al juicio, así como una prohibición definitiva de permanecer en territorio francés una vez cumplida su pena.

Pese a no haberse presentado en el juicio, el Tribunal Criminal de París decidió juzgarle sobre la base de un peritaje médico para evaluar la situación sanitaria de Ramadan, quien explicó su ausencia a través de su defensa por haber sido hospitalizado en Ginebra unos días antes del comienzo del mismo.

El predicador de 63 años sufre de esclerosis múltiple. No obstante, los expertos que lo examinaron a petición del Tribunal Criminal de París consideraron que la enfermedad que padece desde hace años se mantiene estable y no hay ningún signo de que haya un deterioro reciente.

Ramadan, que estaba bajo control judicial en Francia, había rechazado durante la instrucción haber violado entre 2009 y 2016 a las tres mujeres que lo denunciaron.

Condenado ya en Suiza a tres años de prisión, dos de ellos firmes, por hechos similares, se enfrenta ahora en Francia a una pena que puede llegar hasta 20 años de prisión por violaciones agravadas con violencia, una de ellas cometida contra una persona vulnerable.

Las demandantes describieron relaciones sexuales particularmente brutales, que Ramadan negó inicialmente, pero que posteriormente reconoció, aunque se escudó en que fueron supuestamente consentidas. EFE

cat/lmpg/rod