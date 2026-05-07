Fiscales de la UE investigan un presunto fraude vinculado al líder ultraderechista francés Bardella

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La Fiscalía Europea investiga si el partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN) destinó de forma indebida fondos europeos para preparar a su líder Jordan Bardella a hablar con medios durante la elección presidencial francesa de 2022, indicó este jueves a la AFP una fuente cercana al caso.

Bardella, eurodiputado desde 2019, era entonces presidente interino del partido de extrema derecha y desempeñaba un papel activo en la campaña presidencial de Marine Le Pen, quien perdió en el balotaje contra el centroderechista Emmanuel Macron.

El semanario Le Canard enchaîné reveló el presunto fraude que la asociación AC!! Anti-Corruption denunció en diciembre ante la justicia francesa. La Fiscalía Nacional Financiera (PNF) la remitió a continuación a la Fiscalía Europea para su «evaluación».

«Tras una fase de comprobaciones, se abrió una investigación por sospechas de fraude» en perjuicio de los fondos de la Unión Europea, declaró la fuente cercana al caso. Contactada por la AFP, la Fiscalía Europea, con sede en Luxemburgo, rechazó confirmar o comentar el caso.

RN rechazó este jueves las acusaciones y aseguró en un comunicado que las prestaciones sobre «media training» eran conformes a las normas del Parlamento Europeo y «validadas» por sus servicios para varios eurodiputados sobre temas europeos durante la legislatura 2019-2024, «entre ellos Jordan Bardella».

Según la denuncia presentada por AC!! Anti-Corruption, de la que AFP tuvo conocimiento, «los fondos que poseen los miembros de Agrupación Nacional en su calidad de eurodiputados» se habrían utilizado en cambio «para fines ajenos a su asignación».

La asociación señala que contrataron a un formador con el objetivo de «preparar para el ejercicio mediático a los cargos europeos de Agrupación Nacional», utilizando «la partida presupuestaria puesta a disposición» de los diputados del Parlamento Europeo.

Pero, «a partir de septiembre de 2021» se encargó al formador que ayudara a Jordan Bardella «no en su conocimiento de la actualidad europea, sino con vistas a preparar la elección presidencial francesa de 2022», recalca la asociación, basándose en el artículo de Le Canard enchaîné.

Bardella, de 30 años, lidera actualmente los sondeos de la presidencial de 2027, pero sólo sería candidato si la justicia mantiene la inhabilitación a Marine Le Pen, condenada en otro caso por malversación de fondos públicos europeos. El veredicto de apelación se espera a inicios de julio.

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