Fiscalia acusa a un agente de ICE por herir a un venezolano durante operativo en Minesota

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Nueva York, 18 may (EFE). La Fiscalía de Minesota presentó este lunes cuatro cargos contra un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al que acusa de haber disparado contra el venezolano Julio C. Sosa-Celis, herido durante la Operación Metro Surge, la mayor campaña realizada por el Departamento de Seguridad Nacional, que movilizó a miles de agentes a ese estado.

La acusación fue presentada contra el agente Christian Castro, de 52 años, por agresión en segundo grado, un delito grave, y un cargo de denuncia falsa, que es un delito menor, de acuerdo con The New York Times.

El incidente ocurrió el pasado 14 de enero y Sosa Celis resultó herido en una pierna, siendo una de las tres personas baleadas por agentes federales durante el operativo migratorio en Minesota. EFE

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