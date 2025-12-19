Fisco mexicano prevé cobrar en 2026 adeudos por 2.833 millones de dólares a Grupo Salinas

Ciudad de México, 19 dic (EFE).- El titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez, informó este viernes que la autoridad fiscal buscará en enero de 2026 el pago de adeudos a empresas de Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego, por un monto de 51.000 millones de pesos (2.833 millones de dólares), y que el caso puede incluir un “descuento”.

En conferencia de prensa, el funcionario explicó que el requerimiento parte de una resolución definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras una batalla legal que comenzó en 2013.

El jefe del SAT explicó que, entre 2013 y 2018, la autoridad fiscal determinó adeudos del impuesto sobre la renta (ISR), los mismos que Grupo Salinas impugnó ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entre 2019 y 2023.

Tras perder los casos, los asuntos escalaron, en 2024 y 2025, a los Tribunales Colegiados de Circuito, que también ratificaron las sentencias, antes de que, en 2025, la Suprema Corte desechara los últimos recursos y confirmara la actuación de tribunales y del SAT.

“Ya la Suprema Corte notificó al SAT y el SAT va a notificar el requerimiento de pago en enero de 2026”, expuso el funcionario.

Añadió que, una vez que surta efectos la notificación, iniciará el plazo para el pago voluntario y los contribuyentes podrán solicitar a la autoridad lo que “conforme a derecho proceda” para cumplir.

“Por lo que invitamos a estas empresas a realizar los pagos correspondientes”, agregó.

Además, el jefe del SAT indicó la posibilidad de un descuento y planteó que el “ajuste” podría ascender a un 39 %.

La presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó para subrayar que el tema debe entenderse fuera de lecturas partidistas y solo como un tema legal.

“Esperamos que se pague. Así de sencillo (…) Que se sepa que es un tema legal, jurídico, administrativo (…) Ya lo político es otra cosa”, refirió, en medio de críticas que ha hecho Salinas Pliego.

El Gobierno federal anticipó que el SAT ampliará la información del procedimiento en enero, cuando se emitan las notificaciones formales. EFE

