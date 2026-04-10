Fitch mantiene calificación de México en ‘BBB-‘ y destaca política «prudente»

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Ciudad de México, 10 abr (EFE).- La agencia Fitch Ratings mantuvo este viernes la calificación soberana de México en ‘BBB-‘ con perspectiva estable, al destacar una política macroeconómica “prudente”, unas finanzas externas sólidas y una economía diversificada.

Sin embargo, la calificadora advirtió sobre un crecimiento “moderado a largo plazo”, así como indicadores de gobernanza débiles, desafíos fiscales relacionados con una base de ingresos baja y rigideces presupuestarias, también, “pasivos contingentes” de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La calificación ‘BBB-‘, señaló el nivel más bajo dentro del grado de inversión, según la agencia, su expectativa de que la economía mexicana evitará escenarios de deterioro severos en medio de las incertidumbres comerciales e internas actuales, pero seguirá siendo poco dinámica.

Fitch recordó que en 2025 la economía mexicana creció 0,6 %, tras un crecimiento del 1,4 % en 2024, sin embargo, superó sus expectativas a pesar del contexto adversos del proteccionismo estadounidense, el ajuste fiscal y las reformas institucionales internas que afectaron la confianza empresarial.

Aún así, proyecta que el crecimiento se acelerará al 1,7 % en 2026, principalmente por la disminución de los efectos negativos de las políticas fiscales, monetarias y al impulso generado por el Mundial de Fútbol.

No obstante, advirtió que aún no se ha consolidado una recuperación firme, y esta podría verse obstaculizada por la incertidumbre en torno a la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Riesgos estructurales

Fitch estimó que la deuda pública general, que alcanzó 54,6 % del PIB en 2025, seguirá aumentando hasta llegar al 58 % en 2027.

La agencia señaló que aunque Pemex recibió “cierto alivio” en 2025, tras el apoyo extraordinario del gobierno, previó que la empresa estatal requerirá este apoyo de forma “recurrente”.

Además, dijo, enfrenta otros desafíos ante los recientes incendios e inundaciones, incluso en la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco (sureste).

Por otro lado, Fitch destacó las presiones inflacionarias que tiene México, tras el aumento de la inflación del 4,59 % en marzo y la flexibilización de la política monetaria del Banco de México, que recortó en marzo la tasa de interés hasta el 6,75 %.

No obstante, señaló que las expectativas de inflación a largo plazo, en torno al 3,7 %, superan la meta del Gobierno mexicano del 3 %, pero no aumentaron.

También previó que el déficit por cuenta corriente aumentará, pero se mantendrá bajo tras haber disminuido al 0,4 % del PIB en 2025, y que seguirá financiándose íntegramente con las entradas de inversión extranjera directa. EFE

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