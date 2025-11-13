Fitch mantiene estable sus perspectivas económicas para Francia tras bajar su nota

2 minutos

París, 13 nov (EFE).- La agencia de calificación Fitch mantiene sus perspectivas sobre la economía francesa, para la que prevé un crecimiento medio anual del 1,1 % entre 2025 y 2029, dos meses después de haber rebajado la nota de su deuda por la inestabilidad política.

En una nota publicada este jueves, Fitch señala que aunque «la incertidumbre política y de políticas públicas ha centrado la atención en las finanzas públicas de Francia», su análisis sobre el potencial de producción «apunta a una amplia estabilidad en el crecimiento durante los próximos cinco años».

En concreto, después de una progresión media del producto interior bruto (PIB) del 1,2 % entre 2015 y 2024, estima que será del 1,1 % entre 2025 y 2029, lo que «sitúa a Francia en mitad de la tabla entre las grandes economías europeas, con un crecimiento potencial superior al de Italia y Alemania».

En las previsiones que actualizó en agosto, Fitch revisó ligeramente a la baja las proyecciones para Francia, que anteriormente esperaba un incremento medio del PIB del 1,2 % en los cinco próximos años.

En cualquier caso, las proyecciones son superiores a las que la agencia de calificación anticipa para Alemania (0,7 %) e Italia (0,7 %), pero inferiores a las del Reino Unido (1,4 %), Suiza (1,5 %) y sobre todo España (2 %).

El pasado 12 de septiembre, Fitch rebajó la nota a la deuda francesa en un escalón, de AA- a A+ y lo justificó por «la fragmentación política» que lastra la economía.

«Esta inestabilidad -advertía- debilita la capacidad del sistema político para lograr una consolidación fiscal sustancial y hace poco probable» que el déficit se reduzca al 3 % del PIB en 2029, como es el compromiso del Gobierno. EFE

ac/pddp