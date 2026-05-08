Fitch Ratings ratifica calificación de Nicaragua en ‘B’ con perspectiva estable

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San José, 8 may (EFE).- La agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings ratificó la calificación de crédito del Gobierno de Nicaragua en ‘B’, con perspectiva estable, informó este viernes el Banco Central nicaragüense.

Según Fitch, esta calificación refleja la continuidad de políticas fiscales prudentes, la permanencia de superávits fiscales y externos, así como el fortalecimiento sostenido de los indicadores de deuda y de las reservas internacionales, indicó el banco emisor en una nota.

La agencia calificadora también destacó que Nicaragua registró en 2025 un superávit fiscal récord de 3,5 % del producto interior bruto (PIB), impulsado por una sólida recaudación tributaria y una adecuada gestión de las finanzas públicas, señaló la entidad monetaria.

Asimismo, resaltó que la deuda pública continuó disminuyendo y se mantiene en niveles inferiores al promedio de países con calificación similar.

La agencia subrayó, además, que el crecimiento económico se fortaleció en 2025, impulsado por el consumo y la inversión pública y privada, y que proyecta un crecimiento estable en 2026 y 2027.

Finalmente, Fitch resaltó el fortalecimiento de la posición externa, la acumulación de reservas internacionales, la estabilidad macroeconómica, el deslizamiento cambiario de 0 % y el crecimiento sostenido del crédito.

Para 2026, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre un 3,5 % y un 4,5 %, con una inflación anual que oscilará entre un 2,5 % y un 3,5 %.

El PIB de Nicaragua creció el 4,9 % en 2025; el 3,6 % en 2024; el 4,4 % en 2023; el 3,8 % en 2022; y el 10,3 % en 2021, tras contraerse en promedio el 2,7 % anual en el período 2018-2020, según los datos oficiales. EFE

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