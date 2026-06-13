Fito Páez llega a Bogotá con su gira ‘Sale el sol’ para celebrar éxitos y nuevos temas

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Bogotá, 12 jun (EFE).- El cantante argentino Fito Páez se presentó este viernes en el Movistar Arena de Bogotá con un espectáculo que hace parte de su gira ‘Sale el sol’ con la que celebra sus grandes éxitos y comparte las nuevas canciones de sus más recientes álbumes ‘Novela’ y ‘Shine’.

El artista regresó a la capital colombiana con una presentación que fusiona algunos de los himnos del rock en español con las nuevas creaciones del cantante nacido en Rosario.

Páez, de 63 años, comenzó la noche con su tema ‘Cadáver exquisito’, parte de su álbum ‘Euforia’ de 1996, con el saludó a sus fanáticos colombianos y expuso su destreza en el piano.

Poco después el cantante hizo un salto generacional y presentó su tema ‘Shine’ que forma parte de su álbum homónimo lanzado en mayo de este año.

El espectáculo de más de dos horas estuvo cargado de emoción, poesía y canciones que han marcado generaciones enteras en América Latina con éxitos como ‘Mariposa tecknicolor’, ’11 y 6′ y ‘El amor después del amor’.

«Lo importante son los corazones», dijo Páez antes de seguir con la segunda parte de su espectáculo en el que además del tradicional rock también incluyó géneros como el tango y la salsa.

El álbum ‘Novela’ es considerado uno de los proyectos más ambiciosos de Páez ya que combina su destreza musical con su incursión en el cine y en el arte conceptual.

El concierto se convirtió en una experiencia «íntima y poderosa» en la que la música fue el puente entre recuerdos, historias personales y nuevas memorias compartidas en vivo por el cantante.

Con esta presentación en Bogotá, Páez cierra su paso por Colombia luego de realizar conciertos en las ciudades de Cali, Manizales y Medellín, y ahora continuará su gira por Argentina, España y Chile a lo largo del año. EFE

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