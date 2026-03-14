Fiyi y Argentina frenan el impulso de España en el torneo de Nueva York

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Redacción Deportes, 14 mar (EFE).- La selección española de rugby 7 disputará el trofeo de consolación del torneo de Nueva York (Estados Unidos), sexta y última etapa de la fase regular de las Series Mundiales, tras ganar este sábado en su primer partido a Gran Bretaña pero perder seguidamente contra Argentina y Fiyi.

Gran Bretaña, en plena reconstrucción, no fue rival para España en el primer partido de la fase de grupos, a pesar de que Manu Moreno fue excluido por dos minutos por una falta en la disputa del saque inicial y de los ensayos de Charlton Kerr y Marcus Kershaw en la primera mitad.

Los ‘Leones’ perdían al descanso por la conversión errada (12-14) de uno de los ensayos posados por Pol Pla y Josep Serres, pero remontaron sin demasiada dificultad en la segunda mitad en la que monopolizaron la posesión y selló el triunfo un doblete de Antón Legorburu (24-14).

Una primera parte casi perfecta, sólo empañada por la acción individual del centro argentino Lucho González -mejor jugador del mundo la temporada pasada-, prometía la victoria a España sobre los ‘Pumas’, a los que dominaba al descanso por 26-7 gracias a dos marcas de Tiago Romero, una de Pla y otra de Eduardo López.

Sin embargo, los problemas físicos de Manu Moreno debilitaron al equipo nacional en el segundo periodo, en el que Santiago Vera Feld, Matteo Graziano y Patricio Batac apretaron el tanteo (26-22) y el ensayo de Sebastián Dubuc después de la bocina, tras provocar un retenido que dio una última posesión a Argentina, volteó el tanteo (26-27).

En el cierre de la fase de grupos, España y Fiyi se jugaban el pase a semifinales en un duelo que los polinesios dominaron desde el saque inicial, ya que a falta de dos minutos para el descanso dominaban por 0-28 merced a un doblete de Douglas Daveta y a sendos ensayos de Jeremaia Matana y Sevuloni Mocenacagi.

Eduardo López, culminando un bonito pasamanos español, acortó distancias en la última jugada de la primera mitad y el segundo tiempo tuvo una idéntica configuración, con Joseva Talacolo, Terio Veilawa y, de nuevo, Daveta anotando para Fiyi y Asier Pérez poniendo la escuálida réplica española en el último minuto (12-43). EFE

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