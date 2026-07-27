Flávio Bolsonaro: un presidenciable a la sombra de su padre

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Flávio Bolsonaro heredó el poderoso apellido y capital político de su padre. Pero, sin la mística que ayudó a Jair Bolsonaro a energizar y remodelar a la derecha brasileña, ha tenido dificultades para salir de su sombra.

El senador, de 45 años, era poco conocido a nivel nacional antes de que su padre encarcelado lo ungiera como su heredero político el año pasado. Antes no había mostrado ambición de seguir sus pasos.

Impulsado por la marca Bolsonaro, se ha convertido en el principal rival del presidente izquierdista, Luiz Inácio Lula da Silva, en las elecciones de octubre.

En entrevistas, Flávio se describe a sí mismo como un «Bolsonaro más moderado», pero afirma que su padre siempre será su «brújula» y «punto de referencia».

Aunque el estilo incendiario de Jair Bolsonaro atrajo críticas, caló entre el electorado conservador que lo llevó de ser un legislador de bajo perfil a la presidencia.

Sus simpatizantes están dispuestos a transferir su voto a Flávio, pero las multitudes aún corean en los eventos de campaña el apodo de su padre: «Mito».

«Él es el elegido de su padre. Por eso voy a votar por él», dijo a la AFP la podóloga Adriana Freire, de 54 años.

– Un Bolsonaro «reeducado» –

Nacido en el estado de Rio de Janeiro, Flávio es el mayor de los cinco hijos del expresidente (2019-2022) y el que más se le parece físicamente.

En la campaña, exhibe el estilo relajado de vestir y hablar típico de los cariocas.

A menudo viste jeans y camisetas con esloganes como: «La Amazonia es nuestra» para enfatizar la soberanía brasileña sobre la selva tropical, o «El agronegocio es genial» cuando busca el apoyo de este poderoso sector.

En videos en línea, derrama lágrimas al hablar de la prisión domiciliar de su padre y reclama enfurecido por lo que considera una persecución de la justicia contra su familia.

Jair Bolsonaro cumple una condena de 27 años por planear un golpe de Estado tras perder por escaso margen las últimas elecciones de Brasil en 2022.

Abogado de profesión, Flávio Bolsonaro se convirtió en diputado estatal en Rio de Janeiro a los 21 años y en senador a los 37.

Padre de dos hijas, cultiva una imagen de hombre devoto de familia. Uno de sus principales lemas es «ven con fe».

En un video que muestra una ajetreada mañana familiar en casa, su esposa Fernanda, dentista, se atribuye el mérito de que él sea más moderado que su padre y bromea: «Lo reeduqué».

– El banquero y la madrastra –

Tras un arranque prometedor en el que las encuestas lo mostraban cabeza a cabeza con Lula, la campaña de Flávio se ha desinflado por una serie de escándalos.

En mayo, se filtró un audio en el que pide dinero para una película sobre su padre al banquero Daniel Vorcaro, acusado en un caso de fraude multimillonario.

Flávio había negado cualquier contacto con Vorcaro. Tras la publicación del audio dijo que solamente era una relación comercial. Cuando le preguntaron por qué lo llamaba «mi hermano», dijo que esa era la forma de hablar de los cariocas.

También tuvo una disputa familiar con su madrastra, la ex primera dama Michelle Bolsonaro, quien publicó un video en Instagram diciendo que Flávio la había «humillado».

Michelle aceptó esta semana una disculpa de Flávio, que busca el apoyo del electorado femenino, un segmento difícil para la derecha.

En un escándalo anterior, cuando era legislador en Río, Flávio fue acusado de participar en un esquema para quedarse con una parte de los salarios de sus asesores, pero el caso fue archivado.

– Fan de Bukele –

Como parte de su propuesta de mano dura frente al crimen, Flávio ha elogiado las políticas de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador, criticadas por defensores de derechos humanos, y ha pedido la construcción de «muchas, muchas prisiones».

En las redes sociales, lanza anuncios de campaña generados por IA en los que aparece con un traje de piloto y gafas de aviador a bordo de un caza.

En uno de ellos, se inclina por la ventana disparando contra narcotraficantes en una lancha.

«En comparación con su padre, es más afable y accesible… pero eso no significa que no sea ideológicamente de extrema derecha», dijo el analista político Thomas Traumann.

En un ambiente de profunda polarización, el perfil personal de Flávio es irrelevante para muchos bolsonaristas.

«Me gusta Flávio, pero votaría por él incluso si no me gustara», dijo la panadera Hercilia Vieira, de 53 años.

«Es honesto… y, sobre todo, es de derecha», añadió.

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