Flávio Bolsonaro acusa a Lula de «intolerante» por no asistir a la investidura de Kast

2 minutos

São Paulo, 10 mar (EFE).- El senador brasileño Flávio Bolsonaro, principal candidato de la derecha a las elecciones de octubre, acusó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva de «transbordar intolerancia» por cancelar su asistencia a la investidura del chileno José Antonio Kast.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien sí participará en la ceremonia, dijo en una entrevista con la televisión brasileña Band que Lula «no consigue convivir con quien piensa diferente» y que su decisión de cancelar el viaje a Chile refleja «odio».

«Él prefiere aproximarse de países donde hay grupos terroristas dominando, prefiere participar en solemnidades donde jefes de países no respetan los derechos humanos», declaró, en referencia a la posición crítica de Lula con las acciones de Israel y EE.UU. en Irán y Palestina.

El Gobierno brasileño no ha explicado los motivos de la cancelación de la presencia del líder progresista en la investidura, en la que estará representado por el canciller Mauro Vieira.

Más allá de la distancia ideológica que separa a Lula de Kast, el brasileño lo felicitó en diciembre tras su victoria electoral y aseguró que seguiría trabajando en favor de un «fortalecimiento» de las relaciones bilaterales.

Ambos líderes tuvieron una reunión de una hora el pasado 28 de enero en Ciudad de Panamá, al margen del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe.

Pese a la falta de explicación oficial, la cancelación de último minuto, que sorprendió a parte de la delegación presidencial brasileña que ya se encontraba en Chile, sucede después de que Flávio Bolsonaro anunciara su asistencia a la ceremonia.

El senador es, por ahora, el principal rival de Lula en las elecciones y el apoyo a su candidatura ha ido creciendo en las últimas encuestas de opinión hasta situarse en un empate técnico con el actual mandatario. EFE

jmc/cms/sbb