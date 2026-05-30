Flávio Bolsonaro afirma que Lula es presionado por facciones terroristas o las integra

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Río de Janeiro, 29 may (EFE).- El precandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro afirmó este viernes que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva «forma parte» o está siendo presionado por el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital, al criticar su postura frente a la decisión de EE.UU. de designar esas bandas como terroristas.

«El presidente de Brasil, o forma parte de esas organizaciones narcoterroristas o está siendo amenazado por ellas», afirmó el también senador en Curitiba, en el marco del lanzamiento de las precandidaturas del exjuez Sergio Moro y de otros aspirantes de ultraderecha a la Gobernación del estado de Paraná, de cara a las elecciones de octubre.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), condenado a 23 años de prisión por intento de Golpe de Estado, hizo referencia a unas declaraciones de Lula este viernes en las que el mandatario rechazó que el PCC y el Comando Vermelho sean considerados organizaciones terroristas.

Durante la inauguración de una planta de fertilizantes en el municipio de Laranjeiras, en el noreste del país, el jefe de Estado dijo estar «muy triste» porque Estados Unidos dijo que «nuestros criminales son terroristas», una frase que el senador utilizó para acusarlo de ser un defensor de las facciones.

«‘Nuestros’ no, Lula. Son tus criminales», afirmó ante cientos de simpatizantes.

Lula también advirtió a Estados Unidos que Brasil no acepta ser tratado «como unos niños», o «una republiquita» y afirmó que su principal rival en los comicios del 4 de octubre, «no tiene vergüenza de traicionar a la patria y pedir la intervención» de Estados Unidos en Brasil.

En Curitiba, Flávio Bolsonaro vinculó además la inseguridad pública con la disputa electoral y prometió combatir a las organizaciones criminales con una política de endurecimiento penal si llega a la Presidencia en 2027.

«Vamos a tratar al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV) como terroristas», aseguró.

En su intervención, el senador reiteró sus elogios al gobierno de Estados Unidos por la decisión tomada la víspera, de incluir a las dos facciones brasileñas en su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras, una medida que entrará en vigor el próximo 5 de junio.

La decisión estadounidense fue divulgada un día después de que Flávio Bolsonaro se reuniera en Washington con Rubio y dos días después de su encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca.

La derecha ha recibido la decisión de Washington en éxtasis, ya que se alinea con su discurso de represión al crimen y a sabiendas de que la inseguridad es la principal preocupación de los brasileños, según las encuestas.

Además llega en un momento políticamente sensible para el precandidato ultra, cuya imagen se ha visto afectada por revelaciones sobre sus vínculos con el banquero Daniel Vorcaro, actualmente encarcelado por sospechas de fraude financiero.

Según la más reciente encuesta de Datafolha, Lula obtendría el 47 % de los votos frente al 43 % de Flávio Bolsonaro en una eventual segunda vuelta, ampliando ligeramente la ventaja respecto al empate técnico registrado en el sondeo anterior. EFE

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