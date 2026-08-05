Flávio Bolsonaro anuncia a un diputado y exfiscal como aspirante a vicepresidente

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São Paulo, 5 ago (EFE).- El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro anunció este miércoles que el diputado Alfredo Gaspar, un exfiscal de 55 años procedente del empobrecido nordeste del país, será su aspirante a vicepresidente en las elecciones de octubre.

El político ultraderechista destacó la «valentía» de Gaspar en su labor en el Ministerio Público y en la lucha contra el crimen organizado y prometió que, si gana las elecciones, llevará seguridad y bienestar al nordeste, el bastión electoral del actual presidente, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva. EFE

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