Flávio Bolsonaro anuncia a un diputado y exfiscal como aspirante a vicepresidente

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São Paulo, 5 ago (EFE).- El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro anunció este miércoles que el diputado Alfredo Gaspar, un exfiscal de 55 años procedente del empobrecido nordeste del país, será su aspirante a vicepresidente de cara a los comicios de octubre.

El político derechista destacó la «valentía» de Gaspar en su labor en el Ministerio Público y en el combate al crimen organizado y afirmó que, si gana, este llevará seguridad y salud al nordeste, el bastión electoral del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.EFE

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